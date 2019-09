Presidente di commissione Giuseppe Guida, fumettista, illustratore ed editor della collana “I Girasoli”

Tra le novità di quest’anno: il Corso Biennale di Illustrazione e il Corso Serale di Disegno.

2Ai nastri di partenza i Grafite Days. Come tradizione la fine di settembre rappresenta il momento in cui Grafite, la scuola di Fumetto Disegno, Illustrazione, propone una serie di attività sul campo che chiudono il precedente percorso formativo e contestualmente aprono al nuovo anno accademico.

Si parte con i Colloqui Professionali, veri e propri esami che coinvolgono i ragazzi iscritti al Corso Triennale di Fumetto e Illustrazione rivolto agli appassionati ma anche a chi vuole specializzarsi e diventare un professionista di settore. Come consuetudine oltre ai docenti della scuola, ad esaminare gli allievi ci sarà un presidente di commissione d’eccezione: Giuseppe Guida, fumettista, illustratore ed editor della collana “I Girasoli” per Lisciani Libri. Gli esami si svolgeranno in tutte e tre sedi della scuola: il 24 e 25 settembre a Bari, il 26 a Taranto, 27 e 29 a Lecce. Le sedi inoltre saranno aperte al pubblico per essere visitate dagli aspiranti allievi che potranno anche incontrare i docenti e avere informazioni su tutta l’offerta didattica.

Il presidente di commissione: Giuseppe Guida.

Nato a Foggia, classe ’74, frequenta il liceo Artistico diplomandosi nel 1997. Docente in corsi di fumetto, ha collaborato con Subaqueo Edizione, CasaEditrice Mammeonline, Pubbliciak Editore (Kids Magazine) Wombat Edizioni, Prankster Comics, Comics Web, Comicout, Sbam Comics, Verticalismi, Scuola del Fumetto, Dylandogofili. Nel 2011 riceve il Premio della Critica Romics. Nel 2013 vince il 1° Contest dedicato a Boris Junior votato via web. Vincitore nella 10° Edizione del Fullcomics Milano con Arno Kowalsky 4.8, si aggiudica il premio come miglior Fumetto Seriale Votato via web (Gran Premio Autori ed Editori). Nel 2013 crea Le SuperMaestre, Supereroine che porta in giro nelle scuole come Progetto Didattico ed Educativo. Diventa Direttore Artistico (Sez. Fumetto) dell’evento Festival del Fumetto – Festival Del Nerd – Giornata Comics & Games a Foggia. Nel 2015 pubblica per la Notes Edizioni il suo primo graphic novel “Scampia Storytelling” sui testi di R. Tiziana Bruno e Poesie di R. Piumini. Nel 2017 pubblica per la Round Robin Editrice il graphic novel “Michelangelo: La Parete Perfetta”, testi di G. Cesaro e copertina di C. Villa. A ottobre 2018 pubblica per Edizioni Inkiostro “Zilf”, graphic novel scritto dallo sceneggiatore Giancarlo Marzano, con copertina realizzata da Maurizio Rosenzweig. Dal 2018 è editor per Lisciani Libri della collana “I Girasoli”, dedicata alle grandi biografie illustrate. Per questa collana sta realizzando un graphic novel su Giordano Bruno insieme a Francesca Capone. Al momento sta anche lavorando al graphic novel “Le Avventure delle Supermaestre”, su sceneggiatura di Francesca Caizzi.

Le novità: Corso Biennale di Illustrazione e Corso serale di disegno

Grafite amplia e arricchisce l’offerta formativa, dando così a tutti gli appassionati la possibilità di poter scegliere all’interno di un ventaglio più ampio di opportunità. Accanto al percorso formativo Triennale di Fumetto e all’oramai consolidato Grafite Kids, il corso per bambini dai 7 ai 13 anni, parte quest’anno il Corso Biennale di Illustrazione. Obbiettivo ricercare e sviluppare la propria sensibilità creativa. Il corso è aperto a chi ha già le basi del disegno e del colore e vuole approcciarsi a quella che è l’illustrazione a 360° gradi. Il corso tratterà lo studio dell’illustrazione editoriale in tutte le sue applicazioni: albi illustrati, illustrazione da rivista, illustrazione scolastica e, di conseguenza, il rapporto test-immagine, così come il packaging dei prodotti commerciali nei social e nelle app.

Altra novità è il Corso serale di Disegno. Il corso è pensato soprattutto per chi ha impegni di lavoro o impegni familiari, e che quindi non può seguire la scuola triennale ma vuole comunque approfondire il proprio interesse e sviluppare il proprio talento. L’obbiettivo è quello di fornire le nozioni base: dall’anatomia alla prospettiva, dal panneggio alle ombre fino all’inchiostrazione, permettendo un approccio più consapevole al disegno.

La certificazione

Grafite ha raggiunto un’importante traguardo: ha ottenuto la Certificazione ISO 9001:2015 di Qualità per “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione”. Questo significa che i corsi adottano degli standard didattici e di modalità di valutazione qualitativamente riconosciuti in 160 paesi al mondo. Tale certificazione permette agli allievi di avere un’arma in più per un futuro colloquio di lavoro; i docenti sono sottoposti a maggior controllo e hanno l’obbligo di rispettare gli standard di qualità divenendo garanti per una migliore esperienza di apprendimento.

La scuola “Grafite”.

“Grafite, Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione” è la prima e unica scuola triennale in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età. E’, a tutti gli effetti, un polo di respiro regionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale. La Scuola ha tra i suoi insegnanti un pool di professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.

E’ possibile seguire la scuola Grafite consultando il sito www.grafitefumetto.it o la pagina facebook.com/Grafite.Grafica.e.Fumetto.

