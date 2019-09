Barletta (BAT): Nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio, tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta hanno arrestato un giovane di 17 anni, residente nel rione “Borgovilla” già noto per precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, dopo aver notato un via vai di giovani consumatori di sostanze stupefacenti presso l’abitazione del minorenne, hanno effettuato un controllo presso l’appartamento estesa anche alla cantina di pertinenza dove hanno rinvenuto e sequestrato 180 grammi di marijuana, tra cui 32 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate, e 30 “cipolline di cocaina”, per un peso complessivo di 11 grammi. Rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 465 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Fornelli” di Bari.

I poliziotti del locale Commissariato di P.S., inoltre, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituiti dalla custodia in carcere, a carico di R. D., barlettano classe’95, a seguito di ripetute violazioni alla misura cautelare cui era sottoposto.

Sempre nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno tratto in arresto P. C., 21enne sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, che durante un’attività di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 12 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 24 grammi, e materiale per il confezionamento.

