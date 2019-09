Il Taranto parte male in campionato e, nonostante abbia avuto sempre in mano le redini della partita, subisce, in chiusura, il gol beffa di Granado. Va subito detto che le avvisaglie di una partita che non sarebbe stata semplice, le si sono avute subito, se si considera che, nel primo tempo, un solo tiro, degno di questo nome, era stato sferrato da Genchi, ben neutralizzato dal portiere brindisino. Nel secondo tempo, il Taranto era parso più reattivo ma le sue sortite mai efficaci se si escludono un palo su un tiro di Matute e qualche parata di Lacirignola. Genchi, l’unico in grado di impensierire la difesa avversaria, ha ciccato due volte davanti alla porta. Finale con bordata di fischi e domenica i rossoblù saranno ospiti del Casarano, oggi fermo ai box per lo stop richiesto dal Cerignola.

Cronaca. Primo tempo da dimenticare, se si escludono all’8′ un cross di Matute per Genchi che va a lato e, al 16′, un inserimento di Guaita che impensierisce Lacirignola che devia in angolo.

Nella ripresa, al 5′ tiro di Matute e conseguente angolo. Al 9′ punizione di Favetta lontana dalla porta. Al 23′ cross di Guaita, Genchi mette fuori. Al 27′ punizione del subentrato D’Agostino, Genchi sbaglia, clamorosamente, ancora. Al 39′ tiro da lontano di Matute sul palo. Al 45′ Brindisi in vantaggio: punizione di Sorrentino e in area svetta Granado. Finisce male, fra le polemiche calcistiche ed extra calcistiche. Il Taranto dovrà rivedere qualcosa subito in tutti i settori, prima che sia troppo tardi.



TABELLINO

TARANTO: Giappone; De Caro, L. Manzo, Allegrini, Ferrara (37′ s.t. Masi); Guaita, Matute, A. Marino (19′ s.t. Cuccurullo), Oggiano (11′ s.t. D’Agostino); Genchi, Favetta (19′ s.t. Croce). A disposizione: Sposito, Mambella, S. Manzo, Benvenga, Galdean. Allenatore: Ragno

BRINDISI: Lacirignola; Corbier, Escu, D’Ancora, Ianniciello, Fruci, Mosca (43′ s.t. Dario), Zappacosta (21′ s.t. Sorrentino), Montaldi (43′ s.t. Masocco), Marino, Ancora (21′ s.t. Semiao Granado). A disposizione: Pizzolato, Boccadamo, Capone, Pizzolla, Ture’. Allenatore: Olivieri

RETI: 45′ s.t. Semiao Granado (B)

AMMONITI: L. Manzo, Matute (T), D. Marino, Semiao Granado, Escu, Lacirignola (B)

