PULSANO – Per la seconda volta a Pulsano, venerdì 23 agosto p.v. in Piazza Castello prenderà vita la “Cena in Bianco”, la grande festa sotto le stelle che permette di cenare tutti insieme in un angolo suggestivo del borgo che, per una sera, si trasforma in “sala da pranzo” a cielo aperto all’insegna del total white. Un appuntamento di grande coinvolgimento totalmente gratuito e aperto a tutti, già sperimentato a Pulsano e anche in altre realtà.

Come prevede l’organizzazione, l’appuntamento e il luogo saranno riconfermati come nel 2018, ovvero la suggestiva Piazza Castello.

Per partecipare alla cena ognuno porta tutto l’occorrente: tavolo, sedie e cibo e si preoccuperà di apparecchiare, sparecchiare e soprattutto di lasciare in ordine. Tutti dovranno essere vestiti rigorosamente di bianco, così come le stoviglie che non dovranno essere in ceramica o in vetro, vietata plastica e carta. Si potrà pasteggiare con acqua e vino rigorosamente bianco.

Ogni partecipante curerà la decorazione della tavola: più l’allestimento sarà ricco e più renderà suggestivo il clima, perché il tavolo più bello sarà premiato a conclusione della serata.

La “Cena in bianco” è un’occasione per vivere la città in maniera coesa, trasmettendo un senso di comunità e dello stare insieme che ci accomuna e che ci distingue dalle altre realtà, commenta entusiasta il Sindaco Francesco Lupoli. La gente si sentirà parte di una favola romantica e l’intento sarà anche quello di valorizzare luoghi importanti della nostra Città immortalando l’evento in una speciale cartolina. Il bianco è un colore elegante, semplice, apartitico e di grande impatto fotografico. È un evento aperto a tutti, della gente e per la gente dove si potrà partecipare da soli o in compagnia, adulti e bambini. Ci immaginiamo un’immensa tavolata all’insegna della condivisione e della convivialità”.

“”Sarà una serata dedicata al rispetto ambientale” dichiara l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Menza, come amministrazione ci occuperemo della consegna ai commensali presenti delle stoviglie, rigorosamente realizzate in materiante compostabile.

