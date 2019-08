Galli: “Il Pianeta brucia con incendi in Siberia, in Alaska mentre la Groelandia vede la fusione dei ghiacciai. Anche gli eventi che si stanno verificando in Europa, in queste ore ad esempio nel Nord Italia, fanno comprendere che c’è un’accelerazione dei cambiamenti climatici”.

“Brucia il Pianeta con incendi in Siberia e Alaska, In Groenlandia, invece si fondono i ghiacciai. Inoltre la cronaca di queste ore ha evidenziato anche quanto sta accadendo in Italia come testimoniano gli eventi nel Nord del Paese. Sono solo alcune delle ultime emergenze climatiche e ambientali, che evidenziano l’accelerazione dei disastri che stanno conducendo il nostro pianeta verso crisi inimmaginabili, anche idriche e alimentari. Che per gli esseri umani genereranno ulteriori migrazioni e guerre. Con l’estinzione di interi habitat per la vita vegetale e animale.

L’urgenza e la priorità non possono che essere tutte le azioni improrogabili per rallentare e fermare il cambio climatico. Temi che dovrebbero essere ai primissimi posti nelle agende politiche di tutti i governi. Che persino nello spegnimento degli incendi, ad esempio, dovrebbero attivarsi inviando contingenti. Perché i disastri che stanno avvenendo e le loro conseguenze riguardano la comunità internazionale. E l’ecosistema tutto, nel suo insieme di correlazioni ed equilibri già fortemente compromessi”. Lo ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE.

In Autunno ii Forum della Federazione Europea dei Parchi sarà sui cambiamenti climatici e l’emergenza ambientale.

“#AIGAE parteciperà in autunno ai forum e ai gruppi di lavoro alla conferenza internazionale di The Europarc Federation. Con centinaia di realtà, istituzioni, organizzazioni, parchi dell’Europa allargata della tutela della natura e dell’ambiente, superando i confini e unendosi ancora di più in nome dell’emergenza.

Le #GuideAmbientaliEscursionistiche devono essere testimoni – ha concluso Galli – e protagoniste attive nelle indispensabili battaglie. Anche portando con efficacia il necessario cambiamento culturale, attraverso la sensibilizzazione continua e la divulgazione.

I rappresentanti di AIGAE saranno al Kemeri National Park di Latvia in Lettonia

In Lettonia dal 24 al 27 Settembre Europarc 2019 la Federazione che raggruppa oltre 600 tra parchi ed aree protette di ben 28 Nazioni. Tutti insieme per affrontare l’emergenza ambientale. “La natura nei nostri pensieri – comprenderne i valori” è questo il titolo della conferenz internazionale di Europarc federation, l’associazione che raggruppa oltre seicento organismi gestori di aree protette in ventotto paesi europei e di cui Federparchi rappresenta la sezione italiana. Il meeting si svolgerà in Lettonia, a Jurmala, presso il Kemeri National Park, con lo scopo di esplorare la presenza della “natura” nei diversi aspetti della nostra vita: politica, economia, società, creatività; con particolare attenzione a quanto concerne la salute umana. La conferenza sarà articolata, oltre che nelle sedute plenarie, in quattordici workshop tematici e con diverse escursioni nelle aree protette limitrofe al fine di individuare delle linee guida “green” da poter sviluppare nei territori di appartenenza.

