TARANTO – “Aiuto, sono sconvolta: non ci posso credere”. Medaglia d’argento ai mondiali juniores di nuoto in Corea, per la tarantina Benedetta Pilato che, a soli 14 anni diventa vice campionessa mondiale dei 50 rana. “Sono contentissima voglio vivere questo momento non ci credo – ha detto la nuotatrice di Taranto – Vedendomi con il terzo tempo l’idea mi ha sfiorato, ma non pensavo così. E’ bellissimo competere con gente con più esperienza, da cui ho solo da imparare. Ho visto la luce sul blocco ed erano due pallini, la King mi ha detto ‘è tutto ok’. Mi stavo sentendo male, sono sconvolta. Aiuto!”. Nuota dall’età di 2 anni e inizia ad avvicinarsi alla sua passione, allenandosi in una piscina di Pulsano, dove vive con i genitori.

Dopo aver stabilito il record italiano assoluto nei 50 rana, alcune settimane fa si era guadagnata l’oro agli Europei giovanili di nuoto a Kazan. Il primo cittadino, Rinaldo Melucci, in una nota stampa ha salutato la vice campionessa, a nome della cittadinanza: “Ci hai tenuto incollati alla tv e non ci hai deluso. Fenomenale Benedetta!

Alla sua famiglia e allo staff che ha riconosciuto questo grande talento l’abbraccio di tutta la città. Ti aspettiamo per ringraziarti e festeggiarti! Sei l’orgoglio di tutti i tarantini! La invito sin d’ora a far parte in veste di alfiere dello sport tarantino alla delegazione ufficiale che presenterà la candidatura di Taranto ai XX Giochi del Mediterraneo il prossimo 24 agosto a Patrasso.”

(Ph – Ansa)





