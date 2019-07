TARANTO – Comunicato stampa dell’Assessore regionale Mino Borraccino:

“Si è svolta ieri un’importante iniziativa a Pulsano, nel Castello De Falconibus. Ho illustrato alla cittadinanza, anche a nome del Gruppo Consiliare Regionale di Articolo Uno, il Piano per il completamento delle reti idriche e fognarie di Pulsano, Leporano e delle relative marine.

Per quanto riguarda il centro abitato di Pulsano, saranno realizzati i primi due lotti che prevedono la realizzazione di 17 chilometri di rete idrica e 16 chilometri di rete fognaria, mentre per il comune di Leporano, sono previsti 8 chilometri di rete idrica e 5 chilometri e mezzo di rete fognaria.

Nello specifico le strade che saranno oggetto del progetto di completamento della rete idrica di Pulsano per il 1° lotto sono: SP 109, Traverse zona industriale, Strada Comunale Pulsano / Faggiano, Strada comunale Pulsano /San Crispieri, via Benedetto Croce, via Unità d’Italia, via D’Annunzio, via Brunelleschi, via Calipari e traverse, via Carducci, via Umberto I/SP 112, via Vicinale Lupara, via Lupara, via Kennedy e traverse, via Gramsci, via Calati, via Ventrella, via Ungaretti, via Tevere, via delle Masserie, via Caravaggio, via Martin Luther King, via Quasimodo, via Cornola, via Mantegna, via Modigliani, via Cormoni, via Tomaipitinca, Traversa via Cornola/ Cormoni, via Bisignano via degli Ulivi via Boccioni, via Foggia, via Puglie, via Crocifisso, via Lombardia e traverse, via Caduti di Nassirya,via Falanto e traverse, per un totale di metri lineari 10.955.

Mentre le strade interessate dalla rete fognaria per il 1° lotto sono: SP 109,Traverse Zona industriale, Strada Comunale Pulsano / Faggiano, Strada comunale Pulsano /San Crispieri, via Benedetto Croce, via Unità d’Italia, via D’Annunzio, via Brunelleschi,via Pirandello,via Calipari e traverse, via Montale, via Leopardi, via Fortunato, via Saba, via Umberto, via Caduti di Tutte le Guerre, via Gramsci, via Ungaretti, via Ventrella, via Calati, via delle Masserie, via Kennedy, via Vicinale Lupara, via Lupara, traversa via Cornola, via Da Vinci, via Caravaggio, via Buonarroti, via Modigliani, via Sele, via Mantegna, via Cormoni, SP 121 e traverse, via Vecchia Canne, via Piero della Francesca, SP 120/ Strada comunale Farese, via Boccioni, via Foggia, via Crocifisso, via Lombardia e traverse, per un totale di 12.510 ml.

Il 2° lotto prevede interventi di rete idrica a Pulsano nelle seguenti vie: via Cormoni, Strada comunale Farese, via La Fontana, via Fortore, via Toma, Traversa via La Fontana, via Rotondella, via Aragoste/via Rotondella e traversa, via Basento, via Agri, via Quadrucci, via La Fosa, via Messina, via Palermo, via Napoli, via Verona, via Bologna, via Firenze, Strada comunale Pozzomolle, via Carapelle, per un totale di 6145 ml.

Per la rete fognaria sempre a Pulsano alla SP 120/ Strada comunale Farese, Traversa via la Fontana, Traversa via Rotondella, via Palermo/ via Napoli, via Verona, via Basento, via dell’Aragosta più traverse, via La Fosa, via Quadrucci, via Agri, via Messina, via Taranto, via Lecce, via Bari, via Matteotti, per un totale di 4210 ml.

I lavori del 2° lotto del comune di Leporano per la rete idrica interesserà le seguenti vie: SP 102/ via per Talsano, Vicinale Santa Lucia, via Tre Capitali, Strada vicinale Pegne e traverse, via Leccese, via Europa, via San Giovanni, via I Maggio, via della Libertà, via Oberdan, via Piantata Margherita, via Garibaldi, Strada comunale Pozzomolle, via Torrioni, via Dante Alighieri, via la Compra più traverse, via del Mare, via De Gasperi più traverse, via Sette Tomoli, via Napoli/Rosmarino, via Pescara, via Potenza, via Torino, via Foggia, via Lecce/Bari, via Milano, via Mazzini, per un totale di 7860 metri lineari.

Mentre per la rete fognaria, sempre per Leporano: SP 102/ via per Talsano, Vicinale Santa Lucia, Strada Vicinale Pegne più traverse, via Europa più traverse, via San Giovanni, via Oberdan, via Dante Alighieri, via Garibaldi, strada comunale Pozzomolle, traversa via De Gasperi, via Sette Tomoli, via Dietro La Piantata, via Rosmarino, via Potenza, via Milano, via La Pigna, per un totale di 5420 ml.

E’ un’opera di vitale importanza, per la quale sono stati stanziati 87 milioni di euro. L’operazione ha avuto inizio nel 2007, allorquando la Giunta Vendola finanziò, su personale richiesta, per 17 milioni di euro la realizzazione di una condotta suppletiva e di un grande serbatoio per la regolarizzazione dell’alimentazione idrica dei due centri abitati. Quell’opera va ricordata, perchè ha rappresentato il presupposto indispensabile per consentire, ora, il completamento della rete idrica e fognante in un territorio che attende da tempo questo intervento.

E’ il risultato del lavoro compiuto in questi anni, in una continua collaborazione tra Autorità Idrica Pugliese e Regione Puglia. In particolare, va riconosciuto l’impegno determinante del collega Assessore Giovanni Giannini, dell’ing. Vito Colucci e dell’AQP.

La progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali sarà sviluppata in diversi lotti funzionali, differenziati fra centro urbano e le località rivierasche, dove sono quasi del tutto assenti sia i servizi idrici che quelli fognanti. Ma la priorità sarà data agli interventi nei centri abitati di Pulsano e Leporano, che consistono nel completamento del servizio fognario nelle aree già servite dalla rete idrica.

Dopo il necessario confronto con le Amministrazioni locali interessate, si partirà a breve con la fase di progettazione dei primi interventi previsti, per un ammontare complessivo di circa 10 milioni di euro, cui seguirà la gara d’appalto, allo scopo di completare i lavori di questi primi lotti funzionali entro il 2020.

Nel 2020, poi, si procederà con la progettazione e la realizzazione degli altri lotti per le reti idriche e fognarie delle marine in modo da completare al 100% il servizio. Da sottolineare che la realizzazione di questi interventi sarà determinante per l’attribuzione della “Bandiera Blu” al mare di Pulsano, evento che avrà sicuramente effetti positivi per il definitivo decollo turistico del nostro territorio.”

