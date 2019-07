TARANTO – Osservato l’alto gradimento suscitato dall’iniziativa adottata in ordine all’interdire alla sosta e alla circolazione veicolare di C.so Due Mari , nel tratto compreso tra Via Pitagora e Via Matteotti, del 13 e 14, al fine di consentire alla cittadinanza di continuare a godere, anche per questo fine settimana, delle bellezze della Città da quel particolare punto d’affaccio al mare, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di riproporre tale iniziativa anche per le giornate di Sabato 20 e Domenica 21 in con concomitanza con la manifestazione “ Tramonto Locomotive”. Sui tratti di strada interessati, si sono apportate alcune temporanee modifiche alla sosta ed alla circolazione veicolare :

dalle ore 18.00 di Sabato 20 e fino alle ore 02.00 di lunedì 22 luglio 2019 è stato istituito con Ordinanza Dirigenziale n. 175 del 17.07.2019 il divieto temporaneo di sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati di corso Due Mari nel tratto compreso tra via Matteotti e Via Pitagora, il divieto temporaneo di circolazione veicolare su C.so Due Mari nel tratto compreso Via Matteotti e via Pitagora, nonché su corso Umberto nel tratto compreso tra via Margherita e C.so Due Mari.

Dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di Sabato 20 Luglio è stato istituito con Ordinanze Dirigenziali n. 176 del 17.07.2019 e 177 del 18.07.2019:

il divieto temporaneo di sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati di corso Due Mari nel tratto compreso tra via Matteotti –Piazza Carbonelli, nonchè di Via D’Aquino , tratto compreso C.so Due Mari/ Margherita e il divieto temporaneo di circolazione veicolare su C.so Due Mari nel tratto compreso Via Matteotti –Piazza Carbonelli e su via D’’Aquino nel tratto compreso C.so Due Mari/ Margherita.

Le autovetture provenienti dalla Città Nuova e diretti in nel Borgo Antico potranno percorrere C.so Umberto- Via Margherita-Via Matteotti, mentre quelli provenienti dal Borgo Antico e diretti in Città Nuova, in concomitanza con la chiusura alla circolazione di C.so Due Mari, potranno percorrere Via Matteotti –Via Margherita per poi proseguire sui normali percorsi. Sarà consentito l’accesso ai frontisti e a coloro i quali saranno diretti nei garage esistenti in zona.



© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati