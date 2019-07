TARANTO – Rilevato che il tratto di C.so Due Mari , compreso tra via Matteotti e Via Pitagora, è particolarmente interessato nelle ore serali, in particolare nelle serate del Sabato e della Domenica, da una intensa frequentazione pedonale da parte di cittadini e turisti e rilevato, altresì, che la massiccia presenza di cittadini in quella area ristretta di C.so Due Mari in concomitanza col passaggio del normale flusso veicolare, comporta un inequivocabile aumento del rischio per i pedoni ivi presenti, la polizia municipale ha deciso in via sperimentale, per le giornate di Sabato 13 e Domenica 14 di apportare alcune variazioni su quel tratto modifiche alla vigente e sosta e circolazione veicolare per le giornate di Sabato 13 Luglio e Domenica 14 Luglio 2019 dalla ore 18.00 alle ore 01.00.

Di seguito le modifiche apportate:

– il divieto temporaneo di sosta su ambo i lati di corso Due Mari nel tratto compreso tra via Matteotti e Via Pitagora;

– il divieto temporaneo di circolazione veicolare su C.so Due Mari nel tratto compreso Via Matteotti e via Pitagora, nonché su corso Umberto nel tratto compreso tra via Margherita e C.so Due Mari.

In ragione di ciò le autovetture provenienti dalla Città Nuova e diretti in nel Borgo Antico Città Vecchia o sul lato sinistro di C.so Due Mari potranno percorrere C.so Umberto- Via Margherita-Via Matteotti per poi proseguire sui normali percorsi.

Sarà consentito l’accesso ai frontisti e a coloro i quali saranno diretti nei garage esistenti in zona.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati