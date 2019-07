PULSANO – In questi giorni, in occasione della stagione estiva, il Comando Provinciale Carabinieri di Taranto ha disposto potenziamento dei servizi di vigilanza sul territorio da parte dei militari in servizio presso le cinque Compagnie Carabinieri della provincia, attraverso un’incisiva e costante azione preventiva e repressiva, volta al contrasto sia dei reati predatori su beni mobili ed immobili nei centri abitati, dove molti appartamenti in questo periodo restano disabitati per settimane, sia nei confronti di anziani, che in questi periodi diventano facile obbiettivo di ladri e truffatori che possono godere di minore attenzione alle loro condotte delittuose da parte della cittadinanza.

In tale ambito, i Carabinieri della Stazione di Pulsano, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato di furto nell’abitazione di una coppia di anziani, un 21enne del luogo incensurato.

Gli anziani, mentre erano intenti a pranzare, sono stati allertati dal loro cagnolino, che ha iniziato ad abbaiare in modo insistente ed ingiustificato. Nel tentare di capire cosa stesse provocando quella reazione inconsueta dell’animale, la coppia nel camminare nei locali, per caso ha sorpreso un giovane, in procinto di rovistare nell’appartamento, il quale, all’ arrivo degli anziani, aveva provato in modo maldestro di nascondersi dietro ad una porta. Capito di essere stato scoperto, il malfattore riusciva a guadagnare la fuga facilmente, spostando l’anziano con uno spintone, che aveva tentato invano di fermarlo frapponendosi tra lui e la via di fuga.

Una pattuglia di Carabinieri, che proprio in quel momento stava transitando in quella zona, alla vista del giovane in fuga per le vie cittadine, insospettiti dalla sua azione, decideva prontamente di bloccarlo. Poco dopo, raggiunti per strada dalla coppia di anziani e sentiti i fatti, i militari hanno condotto il malfattore in caserma che, dopo le formalità di rito, veniva tratto in arresto così come disposto dal P.M. di turno, e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

