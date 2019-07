TARANTO – Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Assessore regionale Mino Borraccino:



“Finalmente si parte con il completamento della rete idrica e fognante nei Comuni di Pulsano e Leporano, con le rispettive marine. Si tratta del raggiungimento di un obiettivo rincorso da tantissimi anni, sin dal 2007, quando, da neo eletto consigliere regionale riuscimmo a far finanziare, con la Giunta Vendola, per complessivi 17 milioni di euro, la realizzazione di una condotta adduttrice e di un serbatoio seminterrato nell’agro di San Giorgio Jonico per la normalizzazione dell’alimentazione idrica dei due centri abitati.

Quell’opera di straordinaria importanza, inaugurata nel 2014, insieme all’allora presidente di AQP, il rettore del Politecnico Costantino, ha rappresentato il presupposto indispensabile per consentire, ora, il completamento della rete idrica e fognante per un vasto territorio che attende da tempo questo intervento di dimensioni imponenti e del valore complessivo di oltre 87 milioni di euro, già completamente finanziato, sin dal 2017, dall’Autorità Idrica Pugliese.

E’, questo, il risultato del lavoro compiuto da molti in questi anni, in una sinergica e proficua collaborazione tra Regione Puglia, in primis con il collega Giovanni Giannini, Autorità Idrica Pugliese (per tutti, ringrazio il Direttore Generale, l’ing. Vito Colucci sempre molto operativo e collaborativo) e Acquedotto Pugliese, con i suoi vertici aziendali e il suo management.

La progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali sarà sviluppata in diversi lotti funzionali, differenziati fra centro urbano e le località rivierasche, dove sono quasi del tutto assenti sia i servizi idrici che quelli fognanti. Priorità sarà data agli interventi di completamento del servizio fognario nelle aree già servite da rete idrica, all’interno dei centri abitati di Pulsano e Leporano.

Giusto per dare una idea della rilevanza delle opere che saranno realizzate, ricordo che, per quanto riguarda il centro abitato di Pulsano, parliamo di circa 17 chilometri di rete idrica da realizzare e di poco più di 16 chilometri di rete fognaria, mentre per il centro abitato del Comune di Leporano, parliamo di circa 8 chilometri di rete idrica e 5 chilometri e mezzo di rete fognaria.

A breve, quindi, dopo il necessario confronto con le Amministrazioni locali interessate (i cui uffici tecnici sono già stati preallertati da AQP, nelle settimane scorse, in modo da ridurre e anticipare i tempi), si partirà con la fase di progettazione dei primi interventi previsti, per un ammontare complessivo di circa 10 milioni di euro, cui seguirà, entro l’anno, la gara d’appalto, con l’obiettivo di completare i lavori di questi primi lotti funzionali entro il 2020. Nel 2020, poi, si procederà prima con la progettazione e, poi, con la realizzazione degli altri lotti per le reti idriche e fognarie delle marine.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, la realizzazione di questi interventi sarà certamente molto importante per portare a compimento la battaglia che da tempo conduciamo per il riconoscimento della “Bandiera Blu” a Pulsano che, ovviamente, non può prescindere dal completamento delle reti in modo da rendere pienamente efficienti servizi di vitale importanza, anche nell’ottica dello sviluppo turistico, come quelli idrici e fognari. Prosegue, quindi, il nostro impegno, nell’ambito del Governo regionale, per la crescita, lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni di vita di cittadini e turisti sul nostro territorio.

Se consideriamo i 17 milioni di euro stanziati nel 2007 per la realizzazione del serbatoio in agro di San Giorgio Jonico e gli oltre 87 milioni di euro stanziati dall’Autorità Idrica Pugliese alla fine del 2017 per il completamento di tutta la rete idrica e fognaria nei Comuni di Pulsano e Leporano, con le rispettive marine, emerge con chiarezza il grande sforzo finanziario, pari ad oltre 100 milioni di euro in dieci anni, compiuto dalla Regione Puglia per mettere a disposizione di questo territorio e di queste comunità le risorse necessarie per rendere concreti interventi (in parte già realizzati e in parte già programmati) di tale importanza per i residenti e per i turisti che affollano, specie in estate, le nostre coste.

Il nostro impegno per il rilancio economico, turistico e in termini di vivibilità di questo territorio, continua e, come assessore regionale allo Sviluppo Economico , posso assicurare che seguirò personalmente l’andamento di questi progetti, con il confronto continuo che, settimanalmente, avrò con i vertici dell’Autorità Idrica Pugliese e con AQP in modo da vedere realizzati questi obiettivi nel più breve tempo possibile.”

