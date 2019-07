CASTELLANETA – Con l’Avviso pubblico “Castellaneta – Libera dall’Amianto”, pubblicato nel mese di settembre 2018, il Comune di Castellaneta ha attivato incentivi comunali a fondo perduto per la rimozione di amianto dalle abitazioni private, con una dotazione finanziaria di € 62.500 (di cui € 50.000 di contributi regionali), che ha consentito l’ammissione a finanziamento di 42 interventi, in base alla presentazione in ordine cronologico delle domande.

Dopo la fase amministrativa, Castellaneta – Libera dall’Amianto è

entrata nella fase operativa. Nelle scorse settimane si è conclusa

l’attività di sopralluogo e preventivazione affidata alla Chemipul

Italiana Srl, società specializzata nel settore della rimozione e

smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, sulla base di prezzi

calmierati, concordati con l’Ufficio Ambiente del Comune di

Castellaneta.

Ora, grazie alle 42 istanze finanziate al 100% della spesa da sostenere,

si rimuoveranno circa 3.000 mq. di lastre di copertura, 100 metri

lineari di pluviali e canne fumarie e la rimozione di 600 kg. di

serbatoi e vasi di espansione.

«L’iniziativa “Castellaneta – libera dall’amianto” è un tassello della

nostra strategia ecologica – commenta il Sindaco di Castellaneta

Giovanni Gugliotti – che ha il fine di promuovere la salvaguardia del

territorio e di garantire la tutela della salute pubblica a 360 gradi.

Sono soddisfatto del successo dell’iniziativa, che consentirà in

particolare il risanamento delle abitazioni private del borgo antico,

bene prezioso da tutelare, conservare e rigenerare anche stimolando gli

investimenti privati Ora siamo al lavoro per individuare nuove risorse,

per far scorrere la graduatoria e finanziarie nuove istanze, non ammesse

in questa prima fase».

«Tutta l’Amministrazione comunale è impegnata nella tematica ambientale, che rappresenta una delle priorità della nostra azione – aggiunge

l’Assessore all’ambiente Giuseppe Angelillo – con l’obiettivo di

salvaguardare il meraviglioso territorio in cui viviamo. Il successo di

questa iniziativa ci spinge a individuare nuove risorse, per far

scorrere la graduatoria e finanziarie nuove istanze, non ammesse in

questa prima fase».

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati