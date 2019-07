1 arresto, 5 denunce a piede libero e 4 persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti, sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Martina Franca finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere. Al dispositivo hanno preso parte oltre che le pattuglie delle Stazioni di Martina Franca, San Giorgio Jonico, Grottaglie e Montemesola, anche pattuglie della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile della Compagnia.

Nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto,un 22enne di Martina Franca, già sottoposto agli arresti domiciliari in quanto, a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura alla quale era sottoposto, l’A.G. disponeva la sostituzione degli arresti domiciliari con quella del regime carcerario.

Nel medesimo contesto operativo sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina 5persone ritenute responsabili di diversi reati, e più specificatamente: 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovata in possesso di 8 dosi contenenti complessivamente grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e la somma contante di 65,00 euro, anche questa sequestrata in quanto ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio sino a quel momento posta in essere; 3 per violazione delle prescrizioni derivanti dalle rispettive misure a cui erano sottoposti, rispettivamente della libertà vigilata, della Sorveglianza Speciale di P.S. e degli arresti domiciliari; 1per furto di energia elettrica, a seguito di richiesta di intervento avanzata a personale Enel che ha constatato la manomissione del contatore pertinente all’attività commerciale dallo stesso gestita.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 4soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr.11 di hashish e gr.1,5 di marijuana; tutta la sostanza stupefacente sequestrata sarà analizzata dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Infine 3 sono stati gli esercizi commerciali controllati, unitamente ai militari del N.A.S. di Taranto, e più specificatamente un panificio e due bar ubicati nel centro di Martina Franca, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente, per un totale di euro 4.000,00 circa, per aver omesso di indicare nell’elenco degli ingredienti del menù la sostanza o il prodotto allergenico, nonché per aver posto in vendita prodotti alimentari privi delle indicazioni obbligatorie indirizzate ai consumatori.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati