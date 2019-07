TARANTO – Gli attesi saldi estivi sono finalmente arrivati! Mancano pochi giorni al week end più caldo dell’estate. Sabato 6 luglio è infatti la data dell’avvio dei saldi, e domenica 7 i negozi, soprattutto quelli della moda (abbigliamento, scarpe e pelletteria, accessori, articoli sportivi etc.), resteranno aperti a Taranto ed in tutta la provincia.

Nella provincia di Taranto all’appuntamento SALDI 2019 i negozi associati a Federmoda si presentano con ‘Patti Chiari’, il nuovo regolamento che garantisce trasparenza e correttezza dei saldi, sottoscritto da Federmoda e sindacati dei consumatori, ed al quale aderiscono i negozi che espongono la locandina dei saldi con il logo ‘Patti Chiari’.

Come sempre, non manca l’attesa sia da parte dei commercianti sempre più costretti a misurarsi con nuove abitudini di consumo e di acquisto del consumatore medio, che da parte della clientela costretta in taluni casi a ridimensionare gli acquisti durante l’anno e ad attendere le opportunità offerte dai saldi. Dunque un momento importante per il commercio non solo per le imprese, ma anche per i consumatori.

Si calcola che ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro – circa 100 euro la spesa media pro capite – per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. Ad acquistare in saldo saranno circa 15,6 milioni di famiglie; l’acquisto medio per persona sarà di 98 euro (Dati dell’Ufficio studi di Confcommercio).

