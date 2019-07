Fasano: I Carabinieri della Stazione di Fasano hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 54enne di origine albanese, residente a Fasano, nullafacente. L’uomo, è ritenuto responsabile dal dicembre 2018 di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della sua ex compagna, una connazionale bracciante agricola. Queste sono consistite in continui pedinamenti, atteggiamenti minacciosi e danneggiamenti dell’autovettura, nonché, nei primi 15 giorni di giugno scorso l’ ha aggredita fisicamente con schiaffi, strattoni e lesioni giudicate guaribili in 22 giorni di prognosi. Nello specifico l’ha minacciata di morte, frequentemente si è appostato sotto la sua abitazione anche più volte al giorno sia alle prime ore dell’alba che di sera, per controllarne i movimenti. Ha anche approfittando di un momento in cui la signora si trovava da sola fuori dall’abitazione per aggredirla violentemente cagionandole lesioni.

L’ha tempestata costantemente di telefonate sul cellulare tanto da indurla a bloccare le telefonate in entrata verso la sua utenza. L’arrestato in tre occasioni le ha danneggiato la carrozzeria dell’autovettura. La signora ha dovuto mutare le proprie abitudini di vita e in particolare a non uscire da casa da sola per timore di incontrarlo ed essere aggredita. In questo modo le ha cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura nonché un fondato timore per la propria incolumità fisica. La restrizione in carcere, considerato il livello di pericolosità dell’uomo rappresenta l’unica misura idonea ad interrompere quella che appare come una preoccupante progressione di violenza. L’arrestato, termine formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione dell’A.G.

