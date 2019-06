TARANTO – Questa mattina, il Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, ha firmato tre ordinanze. Di seguito il contenuto

Ordinanza n. 30:Divieto di vendita per asporto, anche ove dispensate da distributori automatici, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica nelle seguenti aree: ambo i lati divia Paisiello, Via Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le vie e le piazze ricadenti all’interno di detto perimetro (Centro Storico) e Villa Carmine. Il Divieto è previsto dal giorno 1° luglio 2019 e fino al 31 agosto 2019, dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Ordinanza n. 31:Per le giornate del 30 giugno, 6 luglio e 14 luglio 2019 (concerti dell’Happy Casa Summer Festival) il divieto riguarda: dalle ore 19.00 alle ore 24.00 l’ introduzione, consumo e detenzione di bevande in contenitori in vetro e in lattine in tutta l’area pubblica posta all’interno dei varchi di controllo di Piazza d’Angiò; dalle ore 19.00 alle ore 24.00 la vendita per asporto (anche da distributore automatico) di bevande in contenitori in vetro e in lattine in tutti gli esercizi ricadenti nell’area posta all’interno dei varchi di controllo di Piazza d’Angiò; dalle ore 19.00 alle ore 24.00 la vendita, anche per asporto e da distributore automatico,somministrazione, consumo e detenzione di superalcolici in tutta l’area (pubblica e privata) posta all’interno dei varchi di controllo di Piazza d’Angiò.

Ordinanza n. 32:Per Festa Patronale divieto di vetro e lattine nelle aree coinvolte dalla Fiera e dal Luna Park.

Nello specifico dalle ore 17.00 alle ore 7.00 del 6/7/8 luglio il primo cittadino ordina il divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine su area pubblica,nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica,invia Recupero, via S. Eligio, Piazza V. Veneto e Piazza Crispi (dove si svolgerà la fiera) e Zona Pergolo (all’interno dello stadio comunale ove sarà allocato il Luna Park e nelle aree esterne entro un raggio di 200 metri)

