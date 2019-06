TARANTO – L’amministrazione comunale di Taranto rende noto di aver pubblicato sul proprio sito un importante bando rivolto a tutte le associazioni culturali e teatrali che abbiano svolto o svolgeranno attività nel territorio del Comune di Taranto nell’anno 2019.



L’importo complessivo è pari ad € 80.000,00, da assegnare in base alla graduatoria predisposta sulla scorta dei criteri contenuti nell’Avviso e nel rispetto del “Regolamento per la concessione patrocini, partecipazione e contributi economici ad attività, eventi e iniziative di soggetti operanti sul territorio” approvato dal Consiglio Comunale. I partecipanti dovranno necessariamente essere iscritti all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo istituito presso il Comune di Taranto, A tal fine i soggetti partecipanti dovranno allegare ricevuta regolarmente protocollata della domanda di iscrizione all’ Albo indirizzata alla competente Direzione Affari Generali, per cui, tutti coloro che non hanno ancora provveduto all’iscrizione, potranno farlo nei prossimi mesi.

Le domande, corredate della documentazione necessaria come richiesto nel bando, dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 30 settembre 2019 con le seguenti modalità:

1 – plico, in busta chiusa, inviato tramite servizio postale, corriere privato o mediante consegna a mano,

presso la Direzione Pubblica istruzione Cultura Spettacolo e Sport ad uno dei seguenti indirizzi:

✓ via Plinio n. 75 – secondo piano – ufficio protocollo;

✓ Servizio Cultura e Sport – Palazzo Pantaleo – rampa Pantaleo n. 6 (città Vecchia).

Il suddetto plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:

✓ denominazione e indirizzo del mittente, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata;



✓ il destinatario ossia: “ Direzione Pubblica istruzione Cultura Spettacolo e Sport – Comune di

Taranto – via Plinio, 75 – 74121 Taranto”;



✓ la dicitura: “Domanda di assegnazione contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2019”;



2 – invio a mezzo PEC avente come oggetto: “Domanda di assegnazione contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2019” al seguente indirizzo



I progetti pervenuti entro il termine previsto dal presente Avviso saranno esaminati da una Commissione appositamente costituita successivamente alla data di scadenza del presente avviso. La commissione valuterà i progetti e assegnerà ad essi dei punteggi, così come previsto dall’avviso. I soggetti ed i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo in base all’art. 5 dell’avviso dovranno presentare successiva rendicontazione e, in base ad essa, potranno godere del contributo, che non potrà comunque essere superiore al 50% del disavanzo complessivo del progetto. Saranno prese in considerazione, come è chiaro, solo le spese rendicontabili.



“Abbiamo voluto dare un segnale importante a tutta la città” – ha dichiarato l’assessore alla cultura e sport Fabiano Marti – “e, soprattutto, far capire alle associazioni che operano sul territorio che non sono sole. Erano decenni che a Taranto un’amministrazione comunale non istituiva nel suo bilancio un capitolo dedicato ai contributi alle associazioni culturali, e questo dimostra la forte attenzione del Sindaco e di tutta l’amministrazione nei loro confronti e la volontà di puntare anche sulle piccole realtà che operano nel mondo della cultura e che vanno avanti con grandi sacrifici. Il contributo vuol essere una piccola boccata d’ossigeno che permetta a tutte quelle che ne avranno i requisiti di continuare a vivere e, perché no, investire ancora di più nelle attività culturali. L’iscrizione all’albo, conditio necessaria per poter accedere ai contributi e quindi propedeutica alla partecipazione al bando, ha l’utilità di mettere ordine in questa confusa categoria, monitorando il territorio e operando una netta distinzione tra le associazioni che lavorano davvero nella nostra città e quelle che, al contrario, non operano affatto.

Ci aspettiamo una grande risposta, anche per poter programmare, dopo questa sperimentazione, investimenti ancora più importanti a beneficio delle associazioni culturali tarantine”.

