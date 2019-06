TARANTO – Pubblichiamo la dichiarazione del consigliere regionale di Direzione Italia, Renato Perrini, a margine dell’incontro con la Commissaria straordinaria per le bonifiche e segretaria generale d’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, Vera Corbelli: “Rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. I finanziamenti ci sono. Ho voluto constatare se vengono utilizzati e che Comuni sono interessati, per questo nei giorni scorsi ho incontrato Vera Corbelli, per fare un punto generale e dettagliato della situazione ambientale di Taranto e dei Comuni della provincia. La Corbelli mi ha assicurato che sono in fase di svolgimento numerose attività finalizzate alla pianificazione delle attività di messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

In particolare sarebbero attualmente in corso attività di analisi ed approfondimento degli scenari di pericolosità e rischio per i Comuni di Ginosa, Laterza, Palagianello, Mottola, Castellaneta, Martina Franca, Massafra, Taranto, San Giorgio Ionico, Monteiasi. Per i suddetti territori comunali, per altro, sarebbero state avviate procedure di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

Oltre queste attività di messa in sicurezza del territorio, la Corbelli mi ha assicurato che è in atto un’ulteriore attività riguardante gli aspetti legati alla manutenzione delle opere di difesa già esistenti. All’interno del Piano di Manutenzione straordinario programmato e redatto dall’ Autorità di Bacino Distrettuale nell’anno 2018, infatti, sarebbero stati inseriti 11 interventi riguardanti l’intera area dell’arco ionico. In particolare per i Comuni di Taranto, Crispiano, Statte, Montemesola, Grottaglie, Lizzano e Castellaneta.

Per tre (Crispiano, Taranto e Castellaneta) sarebbe già stata finanziata la prima annualità. A settembre, però, ho promesso alla Corbelli che tornerò a fare un altro punto… fidarsi è bene, controllare è meglio!”

