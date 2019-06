MARTINA FRANCA – In esecuzione dell’indirizzo del Consiglio Comunale, la Giunta ha approvato nella seduta del 13 giugno la delibera “Martina Plastic Free” finalizzata ad aderire alla campagna “Plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente per la massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti; la riduzione della produzione complessiva di rifiuti, in particolar modo di imballaggi in plastica; la promozione di una cultura ambientale diffusa. Nell’obiettivo di perseguire queste finalità, l’Amministrazione comunale si è impegnata ad intervenire con specifiche misure volte all’eliminazione della plastica dagli edifici comunali e delle Scuole primarie attraverso l’installazione di erogatori di acqua naturale e la distribuzione di borracce in alluminio; al rafforzamento di azioni per il GPP (Green Public Procurement) come previsto ai sensi del D.lgs 50/2016; a limitare il consumo di carta negli edifici comunali; a valorizzare le fontane di acqua pubblica presenti sul territorio comunale e ad incentivare l’istallazione in città di ulteriori distributori automatici di acqua; a promuovere, con la collaborazione dei cittadini, campagne di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti e l’incentivo all’abbandono della plastica usa e getta anche e soprattutto presso le attività commerciali, riconoscendo un bollino di qualità e la promozione sui canali di comunicazione dell’amministrazione a quelle attività commerciali che adotteranno buone pratiche a favore dell’ambiente.

È stato, inoltre, istituito il logo “Martina Plastic Free” che verrà apposto accanto a quello di Città di Martina Franca per ogni iniziativa dell’Amministrazione comunale o patrocinate che non preveda l’utilizzo di plastica monouso.

“Con questa delibera abbiamo tracciato il percorso per la strada da percorrere nei prossimi anni.

Ringrazio il Consiglio Comunale per l’importante atto di indirizzo che ha dato nelle scorse settimane. Obiettivo trasversale della nostra azione amministrativa è il conseguimento di un reale grado di sostenibilità ambientale, ne sono prova anche le iniziative in materia di mobilità portate avanti dall’Assessore Lasorsa. Importantissimo è stato il supporto e lo stimolo delle associazioni ambientaliste e dei movimenti studenteschi, impegnati oggi più che mai a difesa del nostro Pianeta. Per il lavoro che ci aspetta nel futuro, non possiamo immaginare un percorso così ambizioso senza il loro fondamentale contributo e quello di tutti i cittadini che amano e rispettano l’ambiente e che sono certa saranno al nostro fianco”, ha commentato l’assessore all’Ambiente Valentina Lenoci

