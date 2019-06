TARANTO – Incessante l’attività di controllo della Polizia di Stato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, per garantire il rispetto delle norme igieniche da osservare nella commercializzazione di prodotti ittici ed in particolare di mitili. Nel Quartiere Tamburi di Taranto, i poliziotti ed i militari hanno scoperto che nel cortile di un condominio in via Verdi era stato messo in piedi un laboratorio abusivo per la preparazione di cozze sgusciate da immettere poi sul mercato.





Sono stati rinvenuti sotto un telo, con evidenti carenze dei requisiti igienico – sanitarie, circa due quintali di cozze, molte delle quali già sgusciate e confezionate in vaschette di plastica. Tutti i mitili sono risultati privi dei previsti certificati di tracciabilità e sono stati immediatamente sequestrati. Il titolare dell’attività, un tarantino di 23 anni, è stato invece denunciato in stato di libertà per commercio di sostanze alimentari nocive.

Taranto – Laboratorio abusivo in un condominio del quartiere Tamburi: sequestrati 2 quintali di mitili Taranto – Laboratorio abusivo in un condominio del quartiere Tamburi: sequestrati 2 quintali di mitiliLeggi qui –> http://www.pugliapress.org/2019/06/12/taranto-laboratorio-abusivo-in-un-condominio-del-quartiere-tamburi-sequestrati-2-quintali-di-mitili/ Pubblicato da PUGLIAPRESS su Mercoledì 12 giugno 2019

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati