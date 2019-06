TARANTO – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 39enne, incensurato, tarantino.

I militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, notavano il 39enne giungere a bordo di un’utilitaria che provvedeva a parcheggiare nei pressi del Cimitero comunale, sito nel quartiere Tamburi del capoluogo jonico. L’uomo, dopo essere sceso dalla vettura si allontanava per fermarsi a poca distanza dalla stessa armeggiando nervosamente con il telefonino. Tale comportamento non passava inosservato ai Carabinieri che decidevano di intervenire per un controllo di polizia. L’attività non tardava a dare i suoi frutti in quanto i militari, dopo aver sottoposto il 39enne ad una perquisizione personale con esito negativo, procedevano a perquisire anche il veicolo, rinvenendo in questa circostanza, sotto il sedile lato passeggero, una busta contenente un panetto di cocaina, del peso di Kg. 1.

Il 39enne, condotto in caserma, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo jonico.

Lo stupefacente, che sulla “piazza dello spaccio” avrebbe fruttato oltre 240.000,00 euro, sarà analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per definirne il principio attivo.

