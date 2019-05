TARANTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Assessore regionale Mino Borraccino: “E’ stato approvato con Delibera di Giunta n. 754/2019, pubblicata sul BURB dello scorso 21 maggio, lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari finalizzato all’attivazione, a Taranto, di un Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecniche dello sport per il turismo”. Si dà attuazione, in tal modo, ad una norma contenuta nel bilancio regionale e introdotta grazie a un mio emendamento, che stanzia complessivamente 300.000 euro per il triennio 2018-2020 destinati a finanziare 2 posti da ricercatore a tempo determinato che svolgeranno un progetto di ricerca sulle strategie metodologiche e didattiche per la diffusione della pratica sportiva nell’ambito dei servizi turistici.

Si tratta di un provvedimento molto importante (per il quale ringrazio il collega assessore all’Istruzione e al Lavoro, Sebastiano Leo) che da un lato conferma la proficua collaborazione tra la Regione Puglia e l’Università per offrire servizi didattici sempre più avanzati e rispondenti alle reali esigenze del territorio, e dall’altro focalizza l’attenzione sulla pratica sportiva quale strumento eco-sostenibile di attrazione turistica per la Puglia e, in particolare, per l’area jonica. In tal senso gli esiti del progetto di ricerca che sarà condotto dall’Università nei prossimi anni potranno certamente rappresentare una valida base di partenza per implementare, nella provincia di Taranto, l’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età o tipologie di utenza, valutandone anche l’impatto in termini di efficacia socioeconomica sul sistema turismo.

Sono molto soddisfatto per questa iniziativa che seguo da diverso tempo e che ho promosso con l’emendamento alla legge di bilancio, dal momento che ritengo possano scaturirne importanti ricadute in termini di sviluppo economico per il territorio jonico.”

