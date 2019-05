Conca (M5S): “Il Comune non perda i 600mila euro del bando regionale per il rinnovo del parco rotabile su gomma

GRAVINA DI PUGLIA – Il consigliere del M5S Mario Conca ha inviato una lettera al sindaco di Gravina Alesio Valente per chiedere di attivare le procedure per far sì che il Comune possa partecipare all’avviso pubblico a sportello bandito dalla Regione Puglia, e in scadenza il 31 maggio 2019, per il rinnovo del parco rotabile su gomma.



“Non possiamo rischiare – spiega Conca – di perdere i 600mila euro che spettano alla comunità gravinese. Il bando rappresenta una grande opportunità per i Comuni per incentivare la mobilità sostenibile, che purtroppo non tutti stanno cogliendo. Nei giorni scorsi ho chiesto al Prefetto di Foggia di sollecitare il Commissario Prefettizio di San Giovanni Rotondo a predisporre gli atti necessari per non perdere questa occasione. Lo stesso avevo già fatto per Gravina, ma visti i continui ritardi, sono costretto ancora una volta a chiedere al sindaco Valente e agli uffici competenti di attivarsi”.



L’Avviso Pubblico prevede che la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà con procedura “a sportello”, per cui si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo dei progetti.



“Con i 600mila euro dell’avviso – conclude il pentastellato – si potrebbero acquistare 3 autobus nuovi, a basso impatto ambientale e accessibili ai disabili. Mezzi a costo zero per le casse comunali, essendo interamente finanziati dalla Regione. Una misura che non è reiterabile, come già specificato dalla Regione, per questo auspico che il Comune non si lasci scappare questa opportunità”.

