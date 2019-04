S

Orfano di Manzo, Favetta e Croce per i fatti di Picerno, con Lanzolla squalificato e Pellegrino ancora acciaccato, il Taranto si sbarazza facilmente del Pomigliano e si mostra integro e competitivo per i paly off. Resta da onorare l’appuntamento di domenica prossima a Sorrento. Poi sarà l’inizio dell’ennesima estate di speranza. Di sicuro la dirigenza Giove starà pensando al meglio per questa squadra e per questa città. I segnali sono stati chiari. Nel frattempo, occorrerà capire se i play off si disputeranno da secondi o terzi. Molto conterà il ricorso che il Taranto inoltrerà domani alla giustizia sportiva, con annesse tutte la pagine che riportano, fedelmente, cosa è veramente accaduto a Picerno giovedì Santo.

Ecco la cronaca della partita:

Taranto-Pomigliano 3-0

al 5′ tiro da fuori di Oggiano, alto. All’11’ gol annullato al Taranto a Roberti per carica sul portiere Sorrentino. Al 16′ cross di Di Senso per Roberti, che non riesce a concludere nel migliore dei modi a pochi passi dalla porta. Al 18′ Taranto in vantaggio al culmine di una grande azione: colpo di tacco di Massimo per Oggiano, che con un rasoterra di destro batte l’estremo difensore napoletano. Al 25′ prima chance ospite: svetta Girardi, esterno della rete; al 30′ tentativo di Di Senso dalla distanza, fuori. Al 33′ salvataggio sulla linea di Roberti su colpo di testa di Thiam su azione d’angolo.

Nella ripresa, al 12′ azione intraprendente di Mbiye, che si incunea in area ma calcia alto da buona posizione. Al 16′ raddoppio Taranto: cross di Oggiano, Roberti devia di un soffio la sfera e beffa Sorrentino. Al 25′ grande conclusione di D’Agostino da lontano, Sorrentino respinge in corner. Al 26′ serpentina di Di Senso, che dal limite esplode un mancino che si spegne sul fondo. Al 37′ tentativo di D’Agostino, centrale. Al 38′ tris ionico: botta di Marsili da fuori, Sorrentino compie una papera e il pallone si infila alle sue spalle. Due minuti e mezzo di recupero e poi fine delle ostilità.

TABELLINO

TARANTO: Antonino; Pelliccia (46′ s.t. Mingolla), Bova, Di Bari (39′ s.t. Menna), Carullo; Massimo, Marsili (41′ s.t. Bonavolonta’), Salatino (18′ s.t. Guadagno); Oggiano (18′ s.t. D’Agostino), Roberti, Di Senso. A disposizione: Martinese, De Gregorio, Esposito, Ferrara. Allenatore: Panarelli

POMIGLIANO: Sorrentino; Avella, Marotta (34′ s.t. Calone), Thiam (24′ s.t. Romanazzo), Ferraro, Mannone (27′ s.t. Picascia), Mbiye (39′ s.t. Labriola), Savarise, Girardi, Poziello, Forquet (34′ s.t. Federico). A disposizione: Bellarosa, Luise, Ritieni, Buonocore. Allenatore: Vitale

RETI: 18′ Oggiano (T), 16′ s.t. Roberti (T), 38′ s.t. Marsili (T)

AMMONITI: Massimo, Di Bari, Bova, Bonavolonta’ (T) Marotta (P)

ESPULSI:

CORNER: 7-3

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese; assistenti Alessandro Panzardi di Bologna e Marco Pavone di Sesto San Giovanni

RECUPERO: 2′ p.t., 3′ s.t.



foto Gianfranco Maffucci

© 2019, Francesco Leggieri. Tutti i diritti riservati