Liga: Barcellona in testa, Atletico Madrid e Real inseguono

Con la vittoria ottenuta contro il Manchester United in Champions League, il Barcellona di Leo Messi ha dimostrato di essere l’unica vera realtà del calcio spagnolo capace di poter competere su entrambi i fronti. Mentre la stagione del Real Madrid è stata costellata da diversi tipi di problemi, il Barcellona, nonostante alcuni cali di concentrazione e qualche pareggio di troppo, sta guidando la Liga anche in questa stagione 2018-2019. Una squadra che gira alla perfezione ormai da diversi anni, che può contare su un leader in campo come Lionel Messi, ma anche su un organico estremamente coeso e competitivo, che almeno in campionato, pareggi esclusi, ha perso solo 2 gare fino a questo punto. La conferma è arrivata quindi in Champions League, durante i quarti di finale, con il Manchester United che non è stato capace di realizzare nemmeno un gol contro la difesa dei Blaugrana; scommesse e quote Champions leaguesempre più in evidenza mentre ci avviciniamo sempre più alla fase finale di questa edizione con la finale di Madrid del prossimo 1 giugno. Differente il compito in Liga, visto che sia l’Atletico Madrid di Diego Simeone, sia il Real Madrid di Zidane, avendo fallito gli altri obiettivi stagionali, potranno puntare tutto sul campionato, anche se il Real ha accumulato un divario piuttosto ragguardevole per essere rimontate nelle gare che restano da disputare.

La matematica non condanna però ancora l’Atletico Madrid, il quale proverà fino al prossimo 19 maggio, data dell’ultimo turno di campionato di insidiare il primato del Barcellona. Non è solo la vittoria del titolo, che si sta giocando, visto che quasi tutte le posizioni tra Champions ed Europa League sono ancora da definire. Sulla carta dovrebbero essere Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Siviglia, ad accedere alla prossima edizione di Champions League, mentre Getafe, Valencia e Atletico Bilbao possono giocarsi la partecipazione in Europa League.

Il Valencia da par suo è ancora in gioco per l’Europa League e dovrebbe accedere in semifinale dovrà ci saranno molto probabilmente Chelsea o Benfica. In zona retrocessione per la Liga ci sono invece da seguire con particolare attenzione le ultime gare di Huesca, Rayo Vallecano, Valladolid e Celta Vigo, anche se fino all’Espanyol escluso, nessuna squadra si può ancora dire aritmeticamente fuori dalla lotta per non retrocedere. Uno scenario questo che riguarda il campionato della Liga rendendolo ancora interessante, nonostante i giochi sembrano ormai fatti per la zona alta della classifica attuale, quando mancano ancora alcuni turni per il finale di stagione.

Non dovrebbero esserci grandi soprese per quanto riguarda la vittoria finale del Barcellona, mentre la lotta per il secondo posto tra Atletico Madrid e Real, distaccate da una manciata di punti, potrebbe protrarsi fino all’ultima giornata, rendendo interessante anche questo rush finale di stagione. Certo le cose si andranno a intrecciare anche con il cammino della Champions League e dell’Europa League, che vede ancora protagoniste due formazioni spagnole. In termini di quote e scommesse sportive sarà interessante notare come il Barcellona risalirà la china, dopo essere stato molto ridimensionato per via delle prestazioni opache di inizio stagione. Arrivati a questo punto però i giochi vedono il club catalano nuovamente in lizza per il doblete e non è escluso che Messi e compagni riusciranno a centrare un’altra importante impresa sportiva per entrare nella leggenda.

