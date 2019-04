BRINDISI – Aeroporti di Puglia annuncia che easyJet, compagnia aerea leader in Europa, arricchisce la propria offerta dall’aeroporto di Brindisi connettendo l’aeroporto del Salento con Bristol. La rotta è in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – e sarà operativa durante la stagione estiva 2019.

Saranno più di 440.000 i posti da/per Brindisi messi in vendita da easyJet nel 2019, il 10%, in più rispetto al 2018, un incremento dell’offerta che conferma la centralità della Puglia nella strategia di investimento di easyJet. Ai collegamenti nazionali con Milano Malpensa e Venezia e a quelli internazionali confermati (Parigi Orly, Berlino Tegel, Basilea, Ginevra, Londra Gatwick) si aggiungerà il volo per Bristol. La nuova rotta sarà operata il mercoledì e la domenica dal 3 luglio fino al 29 settembre, portando a un totale di 8 le destinazioni a disposizione dei passeggeri in partenza dall’aeroporto del Salento.

“Siamo particolarmente contenti di annunciare il nuovo volo da Brindisi per Bristol che consolida i rapporti con il vettore inglese e con il Regno Unito – ha dichiarato Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia. “Dopo le nuove rotte per Manchester e Nantes, che da questa estate completano la ricca offerta di collegamenti da Bari e Brindisi, il volo per Bristol rappresenta un chiaro segnale dell’attenzione di easyJet alle potenzialità della rete aeroportuale pugliese e di tutta l’area sud est del Paese. Ancora una volta Aeroporti di Puglia, dimostra di essere in grado di fidelizzare vettori di primissimo piano. Il Regno Unito è un mercato di grande interesse per l’industria turistica pugliese: il terzo in ordine di importanza, per arrivi e presenze. Questo collegamento da Brindisi per Bristol nasce su ottimi presupposti commerciali dal momento che, oltre al già evidenziato valore per l’incoming, potrà essere accolto con favore da coloro che vorranno conoscere una delle città più cool del Regno Unito”.

“L’apertura del nuovo volo Brindisi-Bristol, è la conferma del grande potenziale del territorio salentino e di una domanda in crescita costante. – ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia. “In 11 anni di operazioni abbiamo trasportato – da e per Brindisi- oltre 2 milioni di passeggeri, un forte segnale che ci spinge a continuare ad investire sullo scalo pugliese – che rappresenta il punto di partenza ideale per i turisti diretti in Salento, soprattutto in estate. Questo volo si aggiunge ai nuovi collegamenti da Bari per Manchester e per Nantes e sottolinea il nostro impegno, per valorizzare i flussi ed anche contribuire alla crescita sociale ed economica della Regione. Mettiamo dunque a disposizione collegamenti durante tutto l’anno per offrire a chi vive nel Sud della Puglia la possibilità di raggiungere velocemente e con tariffe convenienti il resto dell’Europa.”

L’offerta di easyJet da Brindisi:

Da Brindisi a Operativo Voli settimanali Bristol 03.07.19/29.09.19 2 (mer, dom) Venezia 26.09/26.10 2 (mer, sab) Berlino Tegel 04.04/24.10 Tra le 2 e le 3* (mar, mer, dom) Parigi Orly 26.06/31.08 2 (mer/sab) Londra Gatwick 03.04/26.10 Tra le 2 e le 3* (lun,mer, sab) Basilea Frequenza annuale Tra le 5 (mar/mer/gio/ven/dom) e le 3* (mer/ven/dom) Ginevra Frequenza annuale 7 Milano Malpensa Frequenza annuale Tra le 6 e le 16* (*In base al periodo)

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati