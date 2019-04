TARANTO – E’ nel cuore del centro storico di Pulsano, che la Venerabile Arciconfraternita del Purgatorio, fondata sotto il titolo della SS.ma Vergine dei Monte Carmelo, si prepara per i Riti della Settimana Santa. La Settimana Maggiore, come amano definirla i confratelli è appassionante, unisce più generazioni che partecipano, con dedizione e profonda fede, alle funzioni. I “Riti della Settimana Santa” hanno inizio con la Via Crucis, la prima Domenica di Quaresima. I Confratelli del Carmine indossano l’abito di rito in Chiesa Madre e, prima della Messa Vespertina di ogni Domenica di Quaresima, e invitano i fedeli a cominciare insieme il percorso di preparazione alla Pasqua. Il programma dell’Arciconfraternita del Purgatorio di Pulsano prevede una serie di appuntamenti di rilievo, a cominciare dal Sabato di Passione, con il concerto di passione a pulsano e consegna della nuova troccola. La tradizione si rinnova a Pulsano dal 2004 con il Concerto di Passione organizzato dalla Venerabile Arciconfraternita del Purgatorio.

Sabato 13 Aprile 2019 alle ore 19.30, infatti, presso l’Auditorium Comunale Giovanni Paolo II in via Caduti di Nassirya si esibirà il Gran Complesso Bandistico “F. Trani” Città di Montemesola, diretto dal Maestro Beniamino Casavola, che da circa 10 anni presta la sua opera per questa manifestazione.

Per l’occasione saranno eseguiti otto brani della tradizione bandistica della Settimana Santa del Tarantino. Il Concerto di Passione a Pulsano, lo ricordiamo, nasce negli anni ’90, ma è dal 2004 che si svolge in maniera continuativa ed ha due obiettivi fondamentali: quello di riunire i confratelli, le consorelle, e tutti coloro che sono vicini all’Arciconfraternita in un momento di riflessione attraverso la musica, attraverso le marce funebri tipiche della Settimana Santa e di raccogliere fondi da donare in beneficenza e per la colletta alimentare destinata alle famiglie pulsanesi che si trovano in particolari situazioni di difficoltà.

Quest’anno durante il Concerto ci sarà una grande novità, ovvero la consegna della nuova troccola della Processione dei Misteri del Venerdì Santo, realizzata dal Maestro ebanista Alessandro Carucci. La troccola, simbolo per antonomasia della Settimana Santa, è costata al Maestro Carucci 4 mesi di lavoro. L’opera realizzata completamente in legno di noce è stata voluta da un gruppo di confratelli che il 13 Aprile prossimo, durante il concerto, l’affideranno nelle mani del Priore Francesco Minelli. La troccola sarà poi inaugurata successivamente dal troccolante del 2018, Michele Calvelli, come da tradizione, in apertura della tradizionale riunione straordinaria della Domenica delle Palme, aprendo ufficialmente la Settimana Santa 2019.

Il Lunedì Santo, 15 Aprile, l’Arciconfraternita cura la meditazione delle ultime Sette Parole di Cristo in Croce al termine della Messa Vespertina: i Confratelli processionalmente percorrono il perimetro della Chiesa a luci soffuse, seguiti dal Crocifero che sorregge un Cristo spirante illuminato dai fanali. Terminate le meditazioni si spegneranno le luci e sulle note delle musiche tradizionali, delle marce funebri e dei brani trascritti per organo da Alessandro D’Oronzo e Gabriele Ressa, si terrà l’Adorazione della Croce del Cristo spirante, un esercizio spirituale altamente suggestivo e di unione, che introduce perfettamente i confratelli e i fedeli alle prossime giornate di meditazione. I Confratelli, le Consorelle e i fedeli processionalmente baciano la Croce quale atto di venerazione al mezzo con cui Gesù ci ha donato la salvezza.Si tratta di un incontro molto suggestivo che si svolge a partire dalle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria La Nova in Pulsano.

E gli appuntamenti con la cultura, la tradizione e la fede continuano. Sarà, infatti inaugurata Mercoledì Santo 17 Aprile alle ore 19.30 nel Cenacolo del Convento dei Padri Riformati in Piazza Maria Immacolata a Pulsano una Mostra Fotografica denominata “Passione per i Riti” che vedrà la partecipazione di diversi artisti della provincia di Taranto che da tempo seguono i Riti della Settimana santa di Pulsano. In una sala adiacente al Cenacolo sarà proiettato il filmato documentario “Il Racconto” del regista Ivano Morelli in cui viene spiegato l’intero Rito della Processione del Venerdi Santo. La mostra sarà fruibile anche il 18 Aprile dalle 19.00 alle 22.00 e Venerdi Santo, 19 Aprile, dalle 21.00 fino al passaggio della processione dei Misteri.

Il Venerdì Santo, 19 Aprile, è il giorno più atteso, occasione per rivedere un rito antico quattro secoli. La Solenne Processione si compone di tre simboli e otto simulacri e si articola in tre momenti principali: l’Uscita, la sosta per la Meditazione della passione in Chiesa Madre e il rientro. A cadenzare i momenti, la Troccola, apre il rito uscendo dal portone con la “nazzicata”, incedere tipico che accompagna tutte le funzioni. Seguono la Troccola, altri due simboli: il “Gonfalone”, bandiera di stoffa nera, in segno di lutto, stile medievale, alta circa tre metri, con l’immagine della Vergine del Carmine titolare e Protettrice dell’Arciconfraternita e la “Croce dei Misteri”, croce in legno con affissi i simboli che hanno caratterizzato la Passione del Signore. Seguono i simulacri. Il primo è denominato “Cristo all’Orto”, il secondo simulacro è “Cristo alla Colonna”, la terza statua prende il nome di “Ecce Homo”. Nella quarta rappresentazione “Gesù Cadente”, la quinta statua è “il Crocifisso” cui seguono “La Sacra Sindone” e la venerata immagine lignea di “Cristo Morto” adagiata su una bara con una coltre in velluto nero e un velo trasparente sul corpo, questa statua in processione viene scortata da quattro cavalieri (quattro fedeli della comunità, particolarmente distintisi durante l’anno) e dai carabinieri in alta uniforme. Chiude il corteo la venerata immagine di “Maria SS. ma Addolorata”, scortata da quattro Consorelle e dagli agenti della Polizia Municipale di Pulsano in Alta Uniforme. Tutte le statue sono portate a spalla da otto Confratelli, quattro vestiti in abito scuro e quattro in abito di rito.

L’Arciconfraternita del Purgatorio di Pulsano invita tutti a seguire la Processione dei Misteri a partire dalle 16.55 in diretta come ogni anno sui canali web youtube e su facebook, sarà possibile seguirla da smart tv collegandosi sul Blog “Settimana Santa Pulsano”.

