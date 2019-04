TARANTO – lavori di ripristino di via De Cesare continuano anche oggi, con la posa in opera del basolato. Dopo l’iniziale intervento di messa in sicurezza, in attesa di avviare il cantiere definitivo, la ditta individuata dall’assessorato ai Lavori Pubblici ha proceduto speditamente al completamento dei lavori affinché non vi fossero ulteriori disagi per la circolazione stradale e, soprattutto, l’area fosse completamente fruibile in vista dei riti della Settimana Santa.

«Fortunatamente – ha spiegato l’assessore Massimiliano Motolese – abbiamo accertato che il cedimento del basolato è stato causato esclusivamente dall’usura e dal tempo, escludendo altre cause legate a disfunzioni della rete di servizi che corre al di sotto della pavimentazione stradale».

Inoltre, rispetto alle segnalazioni giunte dalla cittadinanza all’amministrazione sulle tracce di cemento visibili nel territorio comunale, l’assessore Motolese spiega che: «Le tracce di cemento rosso visibili su tutto il territorio comunale, steso dalla Openfiber per coprire gli scavi necessari alla posa della rete di fibra ottica, scompariranno presto».





La società, infatti, dietro precisa indicazione dell’amministrazione comunale, completerà l’intervento sostituendo il materiale utilizzato per quelle colmature provvisorie (colorate di rosso proprio per essere facilmente individuate) con l’asfalto definitivo. Questa operazione non è stata effettuata immediatamente per ragioni di natura tecnica: una volta posata la colmatura, è necessario attendere che il materiale si assesti e compatti prima di procedere alla copertura finale.

