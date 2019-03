MARTINA FRANCA – Lunedì 1° aprile 2019 inizieranno le opere di manutenzione dei marciapiedi cittadini. I lavori, per i prossimi 30 giorni, riguarderanno Via Vittorio Emanuele Orlando, nel tratto di strada compreso tra via M. Casavola e Via Oronzo De Mita;Via M. Casavola, tra Via Vittorio Emanuele Orlando e Via G. Mongelli; Via G. Mongelli, nel tratto di strada compreso tra Via M. Casavola e Via Oronzo De Mita; Via O. De Mita, tra Via Vittorio Emanuele Orlando e Via G. Mongelli.

“Partiamo dal quartiere Fabbrica Rossa ma le opere interesseranno circa mq 3.443,00 di marciapiedi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Palmisano -. Giornalmente ci pervengono segnalazioni relative alla pavimentazione sconnessa di alcuni marciapiedi ubicati nel centro urbano, pertanto, dopo le verifiche accertate dagli uffici, che ringrazio, abbiamo stanziato 400 mila euro per realizzare queste opere”.

I lavori di manutenzione straordinaria da eseguire consistono essenzialmente nella demolizione della pavimentazione esistente, rimozione cordoli stradali, realizzazione di nuovo massetto armato in conglomerato cementizio; posa in opera di nuovi cordoli in pietra e nuova pavimentazione costituita da pietrini in cemento e basolato in pietra calcarea dura.

Nell’ambito del progetto sono stati inseriti, inoltre, i lavori di riqualificazione di P.zza Marconi.

