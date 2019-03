TARANTO – Comunicato stampa dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino:

“E’ stato approvato dall’Autorità Idrica Pugliese il progetto esecutivo relativo ai lavori per il nuovo serbatoio a San Giorgio Jonico e per la nuova rete idrica e fognaria da San Giorgio Jonico a Pulsano.

Si tratta di un progetto particolarmente importante che consiste nel potenziamento delle reti fognarie e idriche che, da un lato, andranno a servire zone attualmente non raggiunte dal servizio idrico integrato e, dall’altro, consentiranno di migliorare il funzionamento dell’infrastruttura esistente. L’importo complessivo dei lavori previsti nel progetto è di 700.000 euro e ora spetterà ad Acquedotto Pugliese SpA procedere rapidamente con la cantierizzazione delle opere che, da cronoprogramma approvato, dureranno complessivamente 275 giorni.

Sono molto soddisfatto per questo significativo passo in avanti che consentirà di migliorare la qualità dei servizi idrici in altri centri della zona orientale della provincia di Taranto, oltre a San Giorgio Jonico, come Pulsano e Leporano con le loro marine. Tutto ciò con indubbi vantaggi per queste comunità anche nella prospettiva di accrescere lo sviluppo economico delle attività commerciali e turistiche con la garanzia di servizi più efficienti.Questi lavori sono il frutto di un continuo monitoraggio, di un costante impegno che il sottoscritto in questi anni ha portato avanti con l’Autorità Idrica Pugliese e l’Amministrazione comunale di San Giorgio Jonico. Ricordo essermi occupato del potenziamento della rete idrica sin dal 2007, da consigliere regionale. I primi lavori furono ultimati nel 2015.

Per questo ringrazio tutti gli enti coinvolti, quindi l’AIP e l’Amministrazione comunale di San Giorgio Jonico, che nelle persone del sindaco Giorgio Grimaldi, prima, e dell’attuale sindaco Cosimo Fabbiano, hanno collaborato proficuamente al fine di ottenere in tempi celeri il rilascio dei molteplici pareri favorevoli necessari per l’approvazione del progetto esecutivo. Siamo a un passo da un risultato concreto e tangibile, largamente atteso da moltissimi cittadini costretti ancora a vivere con i disagi derivanti dall’assenza di rete idrica e fognaria. Oggi grazie a questo progetto avremo finalmente servizi idrici efficienti anche nei periodi di maggiore richiesta come la stagione estiva. Ovviamente continuerò a seguire direttamente l’evolversi di questa vicenda in modo da verificare che i tempi siano rispettati e che i cittadini possano quanto prima beneficiare di questi servizi importantissimi.”

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati