TARANTO – Nel pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo nella zona del Porto Mercantile, la Squadra Volante ha elevato dieci sanzioni per violazioni di vario tipo al Codice della Strada.

Transitando in via Galeso, gli operatori hanno notato un motoveicolo condotto da un giovane, privo di casco protettivo, il quale, alla vista della Volante, si è dileguato per eludere il controllo di polizia. Dagli accertamenti in banca dati, effettuati sulla base del numero di targa, è emerso che il motoveicolo, ad un tarantino del 1995, era privo di copertura assicurativa e con revisione periodica scaduta a luglio 2014. Pertanto, il proprietario è stato sanzionato per la mancata copertura assicurativa, per mancata revisione e per mancato uso del casco protettivo.

Dopo circa mezz’ora, la pattuglia della Volante ha intimato l’alt ad un altro motoveicolo, privo della copertura assicurativa ed il cui conducente era privo del casco protettivo. Sono state, quindi, elevate sanzioni amministrative per la violazione delle norme del Codice della Strada relative alla mancata copertura assicurativa, alla guida senza casco e per non essersi fermato all’invito di polizia.

Poco dopo, gli operanti hanno intimato l’alt ad un altro motoveicolo il cui conducente era privo del casco protettivo. Da accertamenti, il veicolo era privo della copertura assicurativa e della revisione. Pertanto, l’intestatario della targa, un tarantino del 1981, è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada relative alla mancata copertura assicurativa, mancata revisione, mancato uso del casco protettivo e per non essersi fermato all’alt.

