TARANTO – E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara per la ventilazione meccanica controllata delle scuole del quartiere Tamburi del valore di circa tre milioni e mezzo di euro(€ 3.439.585,67). I plessi scolastici oggetto di intervento sono la scuola primaria e la scuola media inferiore “E. GIUSTI”; la scuola dell’infanzia e primaria “G. B. VICO”; la scuola dell’infanzia, primaria e media inferiore “A. GABELLI”; la scuola dell’infanzia e scuola primaria“G. DELEDDA” e la scuola primaria e media inferiore “U. DE CAROLIS”.

Grazie all’intervento verrà assicurata una adeguata ventilazione con ricambi d’aria negli ambienti scolastici. Per gli edifici sono previsti l’installazione di impianti di ventilazione artificiale e filtrazione d’aria con il conseguente miglioramento della vivibilità e della qualità dell’aria all’interno delle scuole, garantendo la tutela della salute degli studenti, dei docenti e del personale in servizio presso gli Istituti del Quartiere Tamburi.

L’area oggetto degli interventi rientra nell’ “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” di Taranto (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Novembre 1990; dichiarazione reiterata poi con la Deliberazione del 11 Giugno 1997) e tra interventi pianificati e in corso di realizzazione del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

Il Commissario Straordinario ha realizzato la progettazione dell’intervento di “Ventilazione Meccanica Controllata”, che prevede l’installazione di idonee apparecchiature, per la ventilazione meccanica controllata (VMC) dotate di sistemi di filtrazione in grado di trattenere le polveri sottili (PM 10 e PM2.5) nonché di filtro elettrostatico per le polveri di ferro.

Eseguita la gara di appalto, saranno affidati i lavori e messi in opera secondo un cronoprogramma che prevede tempi di realizzazione di 90 giorni dall’affidamento. Si aggiunge così un altro importante tassello alle azioni già realizzate per le scuole, per la qualità degli edifici e di supporto alla diffusione della cultura ambientale.

“L’intervento di ventilazione meccanica delle scuole del quartiere Tamburi Taranto – ha detto Vera Corbelli, Commissario Straordinario per la Bonifica di Taranto – interviene su una delle criticità più forti dell’area garantendo a studenti e docenti una scuola più sicura e più salubre . Si tratta di un intervento strettamente correlato con gli altri interventi previsti nell’area di interesse e rappresenta un’ulteriore azione posta in essere dal Commissariato Straordinario per l’ambientalizzazione e riqualificazione delle scuole del quartiere Tamburi di L’interventosi correla con la riqualificazione e l’ adeguamento termico-impiantistico delle scuole Deledda, Vico, De Carolis, Gabelli e Giusti che è già stato completato; si corrella con la caratterizzazione e l’ analisi di rischio delle aree esterne alle scuole Deledda, De Carolis ed ex D’Aquino che è già stato completato e con la riqualificazone delle aree esterne delle scuole del Quartiere Tamburi per la quale abbiamo completata la progettazione ed è in fase di avvio l’affidamento”.

Tutelare e valorizzare i prodotti tipici del territorio, le attività agro-alimentari tradizionali e anche le manifestazioni riguardanti le stesse attività e meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. E’ questo il senso dell’iniziativa lanciata dal consigliere comunale con delega all’Agricoltura, Rosario De Rubertis, che nei giorni scorsi ha riunito la commissione comunale per dare il via al marchio “De.C.O.” che sta per “Denominazione Comunale Di Origine”.

Il marchio, oltre ad essere uno strumento promozionale del Comune di Maruggio, sarà utile per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio e mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura popolare locale, tutelando la storia, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche locali. Non un marchio di qualità, ma una vera e propria attestazione di origine geografica che equivale al “made in Comune di Maruggio”.

Dopo un lungo iter burocratico, iniziato con l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e la successiva istituzione della De.C.O., la commissione competente, composta da tecnici ed esperti del settore e presieduta dal delegato all’agricoltura del Comune, ha dato il via libera al progetto predisponendo l’istituzione del registro De.C.O. finalizzato a censire e valorizzare i prodotti agro-alimentari legati alla storia, alle tradizione e alla cultura del territorio comunale.

Ad esprimere soddisfazione per l’avvio del progetto è il consigliere comunale con delega all’Agricoltura, Rosario De Rubertis: “Con l’istituzione della De.C.O. diamo vita ad un progetto importante per il nostro territorio, un marchio che offrirà una identità chiara e protetta ai prodotti.

L’obiettivo è quello di dare un valore aggiunto e un riconoscimento ai prodotti della nostra terra e cercare di sostenere le varie iniziative e manifestazioni legate alle attività agro-alimentari. Lo sviluppo e la crescita del territorio passa anche attraverso il rafforzamento dell’identità dei prodotti. Con il marchio De.C.O. rispondiamo alle nuove richieste del turismo esperienzale che sempre di più vede nella gastronomia uno stretto legame con la cultura, le tradizioni, la natura, l’arte e la storia di un determinato luogo”.

Per ottenere il prestigioso riconoscimento sarà necessario compilare un modulo dettagliato, che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente, con la scheda descrittiva del prodotto, l’elenco degli ingredienti, fotografie e materiale storico da inviare alla Commissione comunale di valutazione composta da Rosario De Rubertis (consigliere comunale delegato all’agricoltura), Gaetano Maiorano (esperto settore turismo), Anna Rossetti (settore economia), Rosy Bovo (settore agricoltura) e Pietro Palumieri (artista del posto). Il logo del marchio De.C.O. è stato creato da Francesco Duggento, vincitore del concorso di idee bandito dal Comune.





