Nell’ambito dei servizi anticrimine nel centro città ed in città vecchia, al fine di reprimere le diffuse forme di illegalità che compromettono la regolare e pacifica convivenza, il Commissariato Borgo ha disposto controlli mirati al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

In totale, sono stati sanzionati 4 parcheggiatori abusivi, segnalati come particolarmente molesti nei confronti dei cittadini, ormai esasperati dalle continue richieste. Sono state elevate sanzioni per un totale di 3.000,00 euro con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento dal luogo ove i soggetti stavano esercitando abusivamente l’attività.

In particolare, uno di loro, proveniente dal un Comune della nostra provincia, è stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Taranto. Ieri sera, inoltre, nei consueti servizi antidroga in città vecchia, i Falchi della Squadra Mobile hanno controllato un giovane che si aggirava in Via Garibaldi con fare sospetto. Nel corso del controllo all’interno della tasca interna del suo giubbotto sono stati recuperati cinque grammi di eroina ravvolti in un involucro di cellophane. Il giovane è stato accompagnato negli Uffici della Questura e denunciato in stato di libertà.

Il personale del Commissariato di Grottaglie, nella giornata di ieri, ha denunciato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un grottagliese di 17 anni. Nell’ambito del rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposte su tutta la Provincia, su indicazione del Ministro dell’Interno, la Volante ha notato, all’interno di un esercizio adibito alla distribuzione automatica di alimenti, la presenza di due giovani che confabulavano tra loro. Dopo essersi passati qualcosa da uno all’altro, uno dei due si è allontanato fulmineamente.

Dalla perquisizione personale a carico del giovane, è stata rinvenuta, occultata all’interno del giaccone, la sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 13 frammenti pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 15 grammi. Nella tasca esterna del giaccone, è stata rinvenuta la somma di 24,5 euro in monete e di 10,00 euro in banconote, quale provento dell’illecita attività.

