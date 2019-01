TARANTO – Nel corso dello scorso fine settimana, la Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un tarantino del 1968 per il furto di alcuni profilati in alluminio e di finestre in anticorodal perpetrato all’interno di una palestra ormai dismessa. In particolare, il proprietario dell’edificio avverte la Sala Operativa che stava seguendo, a bordo della sua vettura, l’autore del furto, che a sua volta viaggiava a bordo di un motocarro Ape.

Le pattuglie della Squadra Volante, seguendo le coordinate riferite dalla Sala Operativa, hanno intercettato e fermato l’Ape. Sulle prime, il conducente non è stato in grado di fornire precise indicazioni sulla provenienza del materiale, riferendo di averlo rinvenuto per strada nei pressi di un cassonetto. Sul cassone, si è riscontrata la presenza di circa trenta profilati in alluminio amodizzati neri dalla lunghezza totale di circa 2,15 metri e circa trenta profilati in alluminio amodizzati neri dalla lunghezza totale di circa 1 metro. Presenti inoltre anche due finestre in anticorodal amodizzato nero dalle misure di 55×90 con relative guarnizioni in gomma.

Da accertamenti in banche dati, il conducente dell’Ape è risultato avere diversi precedenti penali, tra gli altri, per tentato furto di materiale ferroso, per porto abusivo e detenzione di armi e guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. Già nel mese di settembre 2018, risultava a suo carico la sospensione della patente di guida per 2 mesi. Il proprietario del centro sportivo dismesso, oltre a riconoscere l’Ape, ha riconosciuto come proprio il materiale trasportato. Il conducente, oltre alla denuncia di furto, è stato inoltre sanzionato, con sequestro dei veicolo, per guida senza patente, con veicolo senza revisione e senza assicurazione.

Durante la notte tra sabato e domenica, poi, la Squadra Volante, transitando nella zona di Piazza Fontana, ha controllato una donna appiedata che, senza documenti, ha dato le generalità di una ragazza grottagliese del 1983 che, da accertamenti SDI, risultava negativa. Eppure, gli operatori non si sono limitati alle apparenze, soprattutto davanti alla agitazione della persona e dall’assenza di qualsivoglia giustificazione sulla sua presenza in centro città a quell’ora tarda della notte. Durante il controllo, nella borsa è stata rinvenuta la copia fotostatica del codice fiscale corrispondente ad altra persona, sempre di Grottaglie, del 1984.

Dagli accertamenti, questa persona annoverava innumerevoli precedenti penali per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, inosservanza ai divieti dell’Autorità, rifiuto di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per guida sotto l’influenza dell’alcool, rapina. Inoltre, a carico della stessa grava il divieto di far ritorno nel Comune di Taranto emesso il 3.12.2018 ella durata di tre anni con scadenza il 2.2.2021. Attesa l’esigenza di identificare senza ombra di dubbio le generalità della donna fermata, la stessa è stata sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici, confermando che si trattava proprio della persona con precedenti. Pertanto, è stata deferita in stato di libertà per il reato di inosservanza al divieto di far ritorno nel comune id Taranto e false attestazioni sull’identità personale.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati