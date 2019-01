TARANTO – Con il concerto di beneficenza eseguito dalla Fanfara di Presidio della Marina Militare si apre il sipario sulla XIV Edizione di “Medici per San Ciro”, la manifestazione organizzata dall’omonima associazione, che si articolerà su tre giornate, dal 26 al 29 gennaio, in concomitanza dei festeggiamenti patronali di Grottaglie. “Nel solco della continuità- spiega il Presidente della onlus Salvatore Lenti- portiamo avanti le nostre iniziative e le nostre campagne di sensibilizzazione attraverso gli strumenti della cultura, della solidarietà e della medicina cristiana, ma quest’anno la XIV edizione fa upgrade e si presenta con qualche innovazione e variazione del palinsesto tradizionale che rompe con il passato per dare un nuovo slancio e soluzioni migliorative. Per questa edizione il fil rouge che tiene uniti tutti gli appuntamenti della programmazione è l’attenzione ai bambini. Ai bambini del Dynamo Camp è dedicato il concerto di beneficenza, ai bambini sarà offerta la colazione tutta sorrisi e salute, di bambini, quelli più sfortunati ma ai quali rivolgiamo particolarmente il nostro sguardo amorevole, si parlerà nel corso della tavola rotonda della giornata conclusiva”.

E dunque, ci siamo! Il concerto di beneficenza, che segna l’inizio della 14° edizione si terrà sabato 26 gennaio alle ore 20.30 ed è organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato di Taranto e provincia riunite per Dynamo Camp. Sul palco del Teatro Monticello di Grottaglie si esibirà la Fanfara di Presidio nella Marina Militare, diretta dal M° Michele Disabato. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore del progetto Dynamo Camp, primo camp di terapia ricreativa in Italia, presso il quale si vorrebbe far trascorrere un periodo di vacanza e svago ai bambini di Taranto e della sua provincia affetti da patologie gravi o croniche sia in terapia attiva sia in fase di post ospedalizzazione. L’evento vedrà la partecipazione dello scrittore, attore e registra teatrale Alfredo Traversa, approdato alla ribalta del teatro nazionale ma che a Grottaglie “gioca in casa”. A lui sarà offerta la scena per una performance sulla tradizionale processione di San Ciro, una rievocazione della cultura popolare.

Nel corso della serata sarà conferita la nomina di socio onorario a Cosimo Nume, Presidente dell’Ordine dei medici e chirurgi della provincia di Taranto. Inizia bene la domenica mattina, quella del 27 gennaio, con un “Sorrisi e salute a colazione”. Dalle ore 9.30 Mister Sorriso dispenserà sorrisi a tutti i bambini che accorreranno a Piazza Regina Margherita. Non solo sorrisi ma anche la bevanda alla melagrana, biologica sana e nutriente, tutta “made a Grottaglie” offerta dal Presidente Domenico Annicchiarico della Coop.Agromea Pomgrama, la realtà con la più estesa e specializzata coltivazione italiana dedicata a questo frutto. Nel corso della mattinata saranno anche mostrate anche alcune progettualità che l’associazione Medici per San Ciro porta avanti con successo: il Progetto Cuore ed il Pane Sospeso. Pur muovendosi in ambiti diversi, hanno la finalità del soccorso in aiuto. L’uno è un programma formativo di cardioprotezione; l’altro si rivolge alle famiglie più bisognose.

Un momento di assoluto interesse scientifico è in programma martedì 29 gennaio, dalle ore 19, a conclusione della Santa Messa nella Chiesta Madre di Grottaglie, durante la quale sarà ricordato il compianto Franco Intermite, già socio fondatore della onlus, Il dott. Valerio Cecinati, direttore Pediatria ASL Taranto si confronterà con lo psicopedagogista, dott. Francesco Paolo Romeo, nel corso di una tavola rotonda sul tema “La medicina narrativa come terapia”. Si parlerà della malattia in età evolutiva e dell’adattamento ad essa, del trauma della sofferenza, del danno emotivo, degli aspetti psicopedagogici della ospedalizzazione, della terapia del gioco, della narrazione nelle relazioni di cura. Alla tavola rotonda sono state invitate a portare la loro testimonianza e la loro esperienza anche le associazioni di volontariato che operano a contatto con i bambini ospedalizzati o affetti da gravi patologie.

Un po’ meno bambino è il laureato in medicina e chirurgia nell’anno 2018 di Grottaglie al quale sarà conferito il “Premio di Studio in memoria di Ciro Rosati” messo a disposizione dalla famiglia Rosati con l’intento di contribuire alla continuità degli studi e al perfezionamento della formazione professionale. “Per quest’anno- spiega il Presidente Lenti- sono state apportate modifiche sostanziali al bando ma si prevede in futuro di sviluppare nuove idee per consolidarlo e estenderlo che annunceremo nel corso della serata”.

Sul filo della continuità del sostengo e l’incoraggiamento ai giovani prosegue la serata, lanciando la sfida di un promettente talento della provincia jonica, Giuseppe Bungaro. Ha 18 anni, non ancora diplomato, ma si è già distinto per aver ideato un innovativo stent pericardico auto-sostenibile. E’ inserito nelle 100 Eccellenze italiane come giovane talento della medicina, dopo aver vinto dopo aver vinto l’European Union Contest for Young Scientist, la competizione che vede in gara i talenti scientifici europei junior fra i 14 e i 21 anni. la competizione che vede in gara i talenti scientifici europei junior fra i 14 e i 21 anni.

