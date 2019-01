TARANTO – Dopo Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli e Bari, apre anche a Taranto la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti. L’inaugurazione della nuova sede si svolgerà venerdì 11 gennaio alle 10.30 presso l’Istituto S. Teresa in via Anfiteatro 5. Al taglio del nastro saranno presenti il direttore della scuola, l’avvocato Domenica Leone, il Rettore dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, e l’attore, regista e oggi chef, Andy Luotto che, a Taranto, terrà un corso dedicato agli amanti della cucina. Ad impartire la benedizione Frate Antonio Salinaro. L’evento sarà moderato dalla giornalista Valeria D’Autilia.

La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti nasce per volontà dell’avvocato Domenica Leone, tarantina, ma da sempre attiva a livello professionale in tutta Italia. La Scuola promuove svariate attività di ricerca e di formazione indirizzate ad avvocati, medici, infermieri, giuristi, commercialisti, ingegneri e più in generale professionisti che hanno bisogno di ampliare il loro bagaglio di conoscenze. L’istituto, sin dai suoi primi passi, ha investito in una pregevole programmazione scientifica e didattica; aggiornamento, formazione e orientamento sono le chiavi di volta per garantire un’offerta accademica di alto profilo, che punta a sostenere concretamente le eccellenze e ad esaltare le peculiarità di ogni corsista. La scuola si avvale di un corpo docente di grande rilievo; si tratta d’insegnanti, a loro volta professionisti di settore, che spingono il corsista ad aumentare le proprie competenze attraverso un approccio multi-prospettico. La scuola quindi, così come strutturata, permette un dialogo attivo e costruttivo tra relatori e partecipanti a Corsi o Master, sviluppando proficue relazioni tra professionisti.

Nella sede jonica, o in strutture ad essa collegata, saranno avviati nel 2019 Corsi di Formazione e Master di Primo e Secondo Livello, Nazionali e Internazionali. Qui di seguito un elenco dei percorsi formativi, teorici e pratici, che saranno anche un’occasione di analisi e approfondimento personale, d’incontro, scambio d’idee e di esperienze. Per conoscere i dettagli è possibile consultare il sito a questo link. Per iscriversi a corsi e Master è possibile scaricare i moduli dal sito oppure recarsi presso la sede della scuola.

I Master:

Business Management (MBA);

Cura Critica per l’Unità Infermieristica;

Assistenza Infermieristica in Emergenze ed Urgenze;

Ecologia Umana e scienze della Vita: sfide di sostenibilità per il terzo millennio;

Diritto di Famiglia (Famiglia e Minori);

I Corsi di Formazione

Assistente Parlamentare e Consigliere Politico;

Diritto della Moda;

Cuore visto a 360°, dalle Emozioni alla Patologia alla Sala Operatoria;

Patologie del Benessere e Nutrizione Integrata;

Diritto ed Economia del Mare;

La Salvaguardia dell’Ambiente, questioni di diritto e modelli economici;

Diritto Previdenziale;

Fare Lobby: tecniche di pressione su chi è chiamato a decidere;

Le ricette dello Chef Andy Luotto;

P.O, Data Protection Officer (Privacy);

Prevenzione Incendi;

Gestione Costruttiva dei Conflitti;

Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico

Disegno, Pittura e Fumetto

Certificazioni informatiche a livello europeo con varie specializzazioni

Webmarketing

La scuola è sostenuta da una cospicua rete di associazioni e movimenti sia nazionali che internazionali. Tra questi Pontificia Accademia per la Vita, Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine degli Avvocati di Taranto, Ordine degli Avvocati di Bari, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, Consiglio Nazionale Forense, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Elbasan (Albania), Pontificia Università della Santa Croce, Ferdervita Lazio, Movimento per la Vita Italiano, Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani.

“Ho inaugurato nel 2017 la prima sede a Roma, e a distanza di pochi mesi la Scuola è approdata anche nelle altre città. Ma in cuor mio già pensavo che avrei voluto portare l’Alta Formazione a Taranto, nella città in cui vivo – spiega la direttrice della scuola Domenica Leone – Quando parlo di alta formazione intendo un pool di professionisti che mettono a disposizione il loro bagaglio di conoscenza qui sul nostro territorio. Abbiamo puntato sui migliori in ogni singolo settore e la corposità dei nostri Master e dei nostri corsi lo dimostrano. Formarsi, oggi, è fondamentale. Io per prima investo ancora su me stessa perché i contesti in cui viviamo cambiano in fretta, così come le norme con le quali ci dobbiamo confrontare aprono scenari sempre nuovi d’intervento. Sono sicura che la città e la provincia risponderanno in maniera positiva, perché capiranno la bontà e la sostanza della nostra offerta”.

