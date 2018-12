GROTTAGLIE – “Con il provvedimento firmato dal Sindaco, in data odierna, è fatto divieto a chiunque di far esplodere petardi, botti o articoli esplodenti ad alta rumorosità in genere anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati.

È altresì vietato introdurre e utilizzare, in occasione del concertone in piazza, nell’area dedicata e nelle vie limitrofe bombolette spray al peperoncino e di qualsiasi altro genere.

Sempre al fine di tutelare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, in occasione del Capodanno in Piazza Regina Margherita, è stata emessa ulteriore ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro da parte degli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate in Piazza Regina Margherita e Piazza Rossano, dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2018 alle ore 08:00 dell’1 gennaio 2019.

Aldilà dell’ordinanza si confida nel buonsenso di tutta la cittadinanza a tutela dell’incolumità di persone, cose e del benessere dei nostri amici a quattro zampe.”

