TARANTO – Non si trova un posto in centro neanche a pagarlo!”… e allora lasciamo l’auto e andiamo in centro con il bus navetta dell’Amat.

Due le aree di parcheggio libero: piazzale Democrate e Palamazzola.

Il servizio è attivo nei giorni 7 – 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 – 24 – 29 e 30 dicembre dalle 9 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21.

Il 31 invece solo dalle 9 alle 13,30.

La frequenza dei collegamenti da ognuno dei due capolinea è di 45 minuti. Questi sono gli orari di partenza da piazzale Democrate e dal Palamazzola:

mattina, 9 – 9:45 – 10:30 – 11:15 – 12 – 12:45– 13:30;

sera, 16:30 – 17:15 – 18 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21.

Le navette effettueranno percorsi circolari sui seguenti tragitti.

DEMOCRATE: via Napoli; via Porto Mercantile; Ponte di Pietra; Lungomare Vitt. Emanuele II; P.za Castello; via Matteotti; via Margherita; via Anfiteatro; via Cavour; C.so Umberto; via Matteotti; Scesa Vasto; via Garibaldi; Ponte di Pietra; Democrate.

PALAMAZZOLA: via C. Battisti; via Rondinelli; via Magnaghi; via Cugini; via Pacoret di Saint Bon; via Nazario Sauro; via Di Palma; via Leonida; via Mazzini; P.za Ramellini; via C. Battisti Palamazzola.

Alla fine della passeggiata, per tornare a prendere la macchina dal parcheggio del Palamazzola si va entro le 21 in via di Palma (Baraccamenti).

Per tornare a riprenderla dal parcheggio di piazzale Democrate si va entro le ore

21 in C.so Umberto, via Margherita, Scesa Vasto.

Amat ha fissato una tariffa agevolata di 1.50 euro, con biglietto da acquistare a bordo, valido per le due corse di andata e ritorno. I bus impiegati per il servizio Navette sul display luminoso avranno l’indicazione “NAVETTA BORGO”.

