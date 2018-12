TARANTO – Avete presente i bancali di legno utilizzati per appoggiare e trasportare materiali o prodotti? Con un pizzico di creatività e di impegno civico, si sono trasformati in albero di Natale. È quanto accaduto a Taranto e, precisamente, nel quartiere di Talsano, in Piazza della Vittoria, dove per il secondo anno di seguito i cittadini hanno dato vita al “Riciclalbero di Natale”, un’iniziativa di sensibilizzazione al riuso dei materiali ed al riciclo creativo. Lo scorso anno circa 4000 bottiglie di plastica hanno composto un colorato albero alto circa 6 metri, mentre, quest’anno, numerosi cittadini si sono adoperati nella individuazione e raccolta di quei pallet abbandonati e danneggiati che spesso rimangono per giorni e giorni per le nostre strade. Circa 50 pallet, ormai inservibili al loro uso e, quindi, destinati a diventare rifiuto, hanno dato vita ad un albero a croce greca alto circa 7 metri su cui campeggia una stella illuminata. Ad addobbare l’albero ligneo, altri materiali recuperati, tra cui cerchioni di bicicletta, cd, lattine, plastica, nastri e tappi, tutti rigorosamente riciclati.

Un lavoro che ha richiesto tempo e fatica, ma che ha prodotto un singolare, maestoso e

spettacolare albero di Natale che, oltre a colorare una piazza del centro di Talsano, vuole,

soprattutto, sensibilizzare anche alla corretta gestione dei rifiuti.

A farsi promotrice dell’iniziativa l’associazione “Vita e Cultura” che, attraverso il suo responsabile, Fiorenzo Cazzato, racconta: “Questo albero di Natale non è fatto di foglie e rami, ma ha un messaggio importante per la cittadinanza. L’idea è nata quasi per gioco lo scorso anno, perché volevamo realizzare un evento che unisse le persone e che sensibilizzasse, soprattutto i giovani, al rispetto del territorio ed al tema del riuso e del riciclo dei materiali di uso quotidiano. Insieme al gruppo di cittadini “Ambiente e Territorio”, abbiamo chiamato a raccolta un cospicuo numero di cittadini attivi che hanno partecipato alla non semplice realizzazione dell’opera. Speriamo che il nostro impegno possa servire a portare un po’ di armonia in una città che spesso pone ai margini di sè stessa i suoi cittadini”. L’albero è ospitato, per ragioni di sicurezza, all’interno dell’area del monumento ai Caduti, concessa dal Comune di Taranto e dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Talsano. “Dedicare il proprio tempo libero, sacrificare il lavoro, coinvolgere le proprie famiglie – spiega Angelo Fanelli – rappresenta la base dell’impegno civico. A volte si è presi dallo sconforto, si pensa di mollare, ma, poi, tutto si rinnova, ritorna forte la voglia di dedicarsi alla comunità, di costruire bellezza attraverso piccoli gesti che generano partecipazione.

Questo è quello che vuole rappresentare il riciclalbero di Natale che è fatto innanzitutto di valori, di cittadini che anche quest’anno hanno dedicato del tempo per dar vita ad un evento pregno di messaggi positivi”. L’evento pubblico di accensione dell’albero in legno è prevista per il 20 dicembre alle ore 19 e ad animare la serata ci saranno i cori natalizi degli studenti della scuola elementare Mazzaraso ed una pettolata offerta dal panificio Magrì.

