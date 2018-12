SAN PIETRO VERNOTICO- Riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato stampa della vice sindaco del comune di San Pietro, Giuliana Giannone:

“Si sono dimessi in 6 per far entrare in consiglio comunale la presunzione di chi fino a ieri non si è mai occupata delle vicende politico amministrative del nostro Comune. E che ora ha l’ardire di accusare noi amministratori di attaccare chiunque esprime critiche, di non ascoltare e di non essere in grado di far rispettare le regole.

Mi chiedo, e chiedo, dove ha vissuto negli ultimi anni la consigliera comunale, che ora si circonda di personaggi, i quali non solo criticano, ma addirittura offendono con linguaggio a dir poco scurrile, tramite una pagina facebook appositamente creata, chiunque osasse pensare diversamente da loro.

Il personaggio in cerca di notorietà evidentemente sta cercando, non avendo argomenti validi, di denigrare l’operato di questa amministrazione solo, ed esclusivamente, per l’assenza delle luminarie, senza pensare, che in pochi mesi siamo riusciti a ridurre la tari del 10 per cento, consentendo così alle famiglie di risparmiare. Che abbiamo assunto un’assistente sociale, per l’Ente fondamentale per cercare di riportare alla normalità un paese lasciato allo sbando. Che, ancora, abbiamo assunto 2 dirigenti per l’area tecnica, un dirigente per il settore tributi e che tra qualche giorno arriveranno anche quattro vigli urbani assunti a tempo indeterminato.

Tutto questo in pochissimo tempo e utilizzando le risorse dell’Ente, che, mi preme sottolineare non è assolutamente con i conti in rosso. Comportandoci in maniera equilibrata, come farebbe un buon padre di famiglia, abbiamo soltanto stabilito delle priorità.

La consigliera comunale pentastellata (portavoce di chi?) asserisce, inoltre, che c’è un uomo solo al comando, senza rendersi conto, invece, che noi siamo una squadra con un leader, che abbiamo voluto fortemente e di cui siamo orgogliosi. E soprattutto che è stato votato dai cittadini. Da noi è così, a differenza di chi costringe a seriali dimissioni, per far posto a chi viene scelto (non sappiamo da chi), al posto di chi liberamente e democraticamente è stato votato.

Dott. Giuliana Giannone

Vice Sindaco Comune di San Pietro Vernotico“

