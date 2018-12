TARANTO – E’ uno dei talenti più apprezzati del panorama fumettistico italiano. Al Taranto Comix, Grafite porta Marco Mastrazzo, copertinista ufficiale di Dylan Dog Speciale. Marco sarà presente nello stand della Scuola di Grafica e Fumetto, il 15 e il 16 dicembre al Palafiom, cimentandosi in esibizioni live, sketch e firma copie. Anche per questa quinta edizione Grafite conferma il doppio stand. Ad affiancare la consueta Area Comics, nella quale autori e studenti si cimenteranno nelle loro pratiche di disegno e live sketching, ci sarà anche uno stand dedicato interamente a Grafite Kids, il corso per bambini a ragazzi che copre una fascia di età dai 7 ai 13 anni lanciato dalla scuola lo scorso anno, che ha già registrato un boom d’iscrizioni. In questo stand i genitori avranno la possibilità di far provare gratuitamente ai loro figli, l’esperienza del “Kids”: per un’ora, e seguendo una turnazione, sarà possibile disegnare con l’affiancamento dei professionisti della scuola.

L’autore

Marco Mastrazzo classe 1989, autodidatta, si diploma come geometra per poi dedicarsi al disegno. Nel 2016, grazie a Roberto Recchioni, debutta su Dylan Dog con una cover per il Color Fest. Nel 2017 collabora con Editoriale Cosmo firmando le copertine di Caput Mundi e con Scuderia Ferrari realizzando alcuni dei manifesti per il Mondiale di F1 2017 e 2018. Attualmente è copertinista ufficiale di Dylan Dog Special per Sergio Bonelli Editore e dei Dylan Dog editi da Epicenter Comics destinati al mercato americano per cui firma le copertine di Mater Dolorosa, The Long Goodbye e Chess of Death. È anche il copertinista ufficiale della seconda stagione di Caput Mundi sempre per Editoriale Cosmo.

La locandina del Taranto Comix firmata dal coordinatore Grafite

Quest’anno autore della locandina del Taranto Comix, tema “I cinque sensi”, è Gian Marco De Francisco, architetto, fumettista, e coordinatore regionale della scuola Grafite. L’illustrazione è il riassunto creativo di 5 film cult che rappresentano, per l’appunto, i 5 sensi e che hanno scandito la storia del cinema: “American Beauty”, “Fantasia”, “Memorie di una Geisha”, “Ready Player One” e “Nirvana”. “La mia è stata un’operazione puramente soggettiva – è il commento dell’autore – che attiene alla mia sensibilità e al bagaglio cinematografico acquisito in tanti anni. Ho tentato di ricercare delle immagini che siano più vicine al fumetto ma anche ad una iconografia tipicamente nerd. Mi spiego: il tatto lo si ritrova in Memorie di una Geisha dove ho messo in primo piano la matericità dei tessuti; l’olfatto è nei fiori di American Beauty; il gusto è metaforicamente rappresentato dalla lingua di Nirvana che rappresenta la forza materiale dell’universo dell’impegno, della passione e della sofferenza; l’udito si esprime con Fantasia, per la sua famosa colonna sonora; infine la vista è ben rappresentata in Ready Player One, dove l’uso del visore permette di entrare in un’altra realtà”. La firma della locandina da parte di Gian Marco De Francisco, è la conferma del legame stretto che c’è da anni tra Grafite e il Taranto Comix. Una fiera che la scuola ha sempre sostenuto con l’obiettivo di contribuire alla crescita della manifestazione.

Il team Grafite

Nel nostro stand non mancheranno anche i docenti professionisti della scuola, che nelle due giornate intratterranno il pubblico con svariate attività. Nel dettaglio, saranno presenti gli autori

Alessio Fortunato Sergio Bonelli Editore, Serie Dampyr, Andres J Mossa, Marvel, Enzo Rizzi Heavy Comics, Cut up Publishing, Gian Marco De Francisco Edizioni Beccogiallo, Fabrizio Malerba Treccani , Giuseppe Latanza Studio Ram, Cairo Editore, Ilaria Ferramosca Beccogiallo Edizioni, Tunuè, Mauro Gulma, Tunuè

Il programma delle attività negli stand Grafite

Sabato 15 dicembre – estemporanee di disegno da parte degli allievi e docenti Grafite

Ore 12,00 – Live sketching a cura di Marco Mastrazzo , Sergio Bonelli Editore

, Sergio Bonelli Editore Ore 15,00 – 17,00 – Live sketching a cura di Giuseppe Latanza , Studio Ram

, Studio Ram Ore 16,00 – Live sketching a cura di Alessio Fortunato , Sergio Bonelli Editore e Francesca Vivacqua , Pittrice

, Sergio Bonelli Editore e , Pittrice Ore 16,00 -20,00 – Stand Grafite – Live sketching a cura di Marco Mastrazzo , Sergio Bonelli Editore

, Sergio Bonelli Editore Ore 17,00 –Live sketching di Mauro Gulma , Edizioni Tunuè

, Edizioni Tunuè Ore 18,00 –Live sketching di Enzo Rizzi, Heavy Comics

Domenica 16 dicembre- estemporanee di disegno da parte degli allievi e docenti Grafite

Ore 11,00 –Palco Taranto Comix – Talk Marco Mastrazzo con Domenico Bottalico

con Ore 12,00 – Live sketching a cura di Marco Mastrazzo , Sergio Bonelli Editore

, Sergio Bonelli Editore Ore 11,30-13,00 – Live sketching di Gian Marco De Francisco , Edizioni Beccogiallo e Fabrizio Malerba Treccani

, Edizioni Beccogiallo e Treccani Ore 15,00 – 17,00 – Live sketching a cura di Giuseppe Latanza , Studio Ram

, Studio Ram Ore 16,00 – Palco Taranto Comix – Talk Gian Marco De Francisco con Domenico Bottalico

con Ore 16,00-19,00 – Esibizione live panting murales a cura di Marco Mastrazzo

Ore 16,00- Live sketching a cura di Fabrizio Malerba e Francesca Vivacqua

e Ore 17,00-19,00 – Live sketching a cura di Alessio Fortunato, Andres J Mossa Marvel e Enzo Rizzi

