TARANTO – Taranto, Ospedale ‘SS. Annunziata’ – Il dott. Oronzo Forleo presenta ‘Pianeta Infanzia’, evento dedicato ai neonati, ai bambini e agli adolescenti del 3° millennio:

‘Taranto non riesce più a produrre una progettualità valida per i bambini normali e speciali, perché sta assistendo, come le altre città italiane, ad un processo involutivo della famiglia che colpisce i più piccoli nelle loro esigenze assistenziali, culturali ed educative’ è il monito lanciato stamattina dal dott. Oronzo Forleo, direttore della Struttura Complessa di Neonatologia – UTIN dell’Ospedale SS. Annunziata, durante la presentazione dell’evento ‘Pianeta infanzia e le sue problematiche’, che si terrà venerdì 14 e sabato 15 dicembre nella sala conferenze del Polo Universitario Jonico.

Ideato dal dott. Forleo e dalla sua equipe per dar vita a un evento formativo e informativo utile per affrontare, con un approccio globale, i temi dell’infanzia, spaziando dalla neonatologia alle problematiche giuridiche e medico-legali, ‘Pianeta Infanzia’ ospiterà interventi di medici specialisti, docenti universitari, magistrati, esperti della comunicazione, psicologi, operatori della cultura, rappresentanti della Chiesa e delle Forze dell’Ordine e uno straordinario concerto musicale. ‘Con questo evento – ha sottolineato il dott. Forleo – abbiamo voluto mettere insieme più figure che possono esprimere un linguaggio comune per un progetto comune dedicato ai neonati, dei bambini e degli adolescenti tarantini e non solo. Durante i lavori sarà dato ampio spazio alle problematiche relazionali sempre più preponderanti nella vita dei bambini, sin dalla loro nascita. Alcuni interventi saranno dedicati ai problemi degli adolescenti e metteranno in evidenza anche quali sono le strategie utili per arginare il dilagare della devianza minorile’.

Il neonato, il bambino e l’adolescente del terzo millennio propongono nuovi bisogni e richiedono nuove competenze. Per questo la pediatria e la neonatologia devono sintonizzarsi su nuovi canali di interessi e programmare un’assistenza al passo con le nuove richieste. Tutto ciò richiede un nuovo approccio, ma soprattutto un’interazione e una serena integrazione di tutti gli operatori che ruotano intorno al pianeta infanzia. ‘Oggi, soprattutto quando parliamo di bambini – ha evidenziato il dott. Forleo – non è più sufficiente controllare solo gli aspetti organici. Il nuovo pediatra deve uscire dal suo ambulatorio e deve tenere conto anche dei problemi sociali che riguardano la vita dei suoi piccoli pazienti’.

Al convegno interverranno anche le associazioni di volontario nazionali e locali che svolgono importanti azioni anche per sorreggere gli sforzi che gli operatori sanitari compiono per aiutare i bambini e le loro famiglie. In rappresentanza di queste realtà all’incontro di presentazione è intervenuta la dott.ssa Dora Tagliente, presidente di ‘Delfini e neonati – A. De Cataldo onlus’, associazione costituita nel 2014 su iniziativa di genitori di bambini prematuri e di alcuni operatori della Neonatologia e TIN del SS. Annunziata. I principi a cui si ispira l’associazione sono racchiusi tra le righe della Convenzione Internazionale dei diritti dei Minori e del Manifesto dei Diritti del Bambino prematuro. ‘L’obiettivo che si pone l’associazione – ha affermato la dott.ssa Dora Tagliente – è favorire sempre di più un’assistenza centrata sul bambino e sulla sua famiglia. Per riuscirci lavoriamo a 360 gradi, affiancando sia le famiglie e sia gli operatori, facendo ad esempio con loro formazione di tipo esperenziale’

