TARANTO – “Nella mattinata di ieri un gruppo di cittadini ha visitato gli impianti della raffineria Eni di Taranto ed ha incontrato negli uffici dello stabilimento i suoi rappresentanti. Tra questi il direttore della Raffineria Eni, l’ing. Michele Viglianisi, il responsabile delle risorse umane, il dott. Alessio Petroni, la responsabile della comunicazione esterna di Eni, la dott.ssa Francesca Chemollo e il direttore degli impianti, l’ing. Marcello Tarantino. Il gruppo in visita era formato: avv. Eliana Baldo, Luciano Manna, avv. Leonardo La Porta, dott. Fabio Millarte, Massimo Ruggieri, ing. Tommaso Ciaccia. La delegazione ha chiesto di essere accompagnata dal dott. Mimmo Mazza, al fine di curare in maniera professionale la cronaca della giornata, e prevede di coinvolgere un giornalista diverso per ogni occasione futura in questi ambiti. Questa visita nasce dall’incontro con il direttore Viglianisi avvenuto ad agosto dopo il nostro sopralluogo presso la raffineria a seguito di un evento emissivo. In quell’occasione, dopo un lungo dialogo avvenuto in loco, il direttore Viglianisi ci invitò a visitare gli impianti.

Oggi abbiamo accolto quell’invito e siamo anche convinti che la città di Taranto abbia bisogno di una necessaria ed urgente attivazione di un nuovo percorso di confronto sulle tematiche ambientali; che sia intrapreso da cittadini, associazioni, ordini professionali, università , sindacati ed istituzioni. Chiunque abbia una seria e propositiva intenzione a contribuire alla realizzazione di un progetto comune per lo sviluppo del nostro territorio.

Per creare le basi di questo percorso abbiamo ipotizzato la realizzazione di un “Forum Ambiente” , un luogo di incontro e di confronto che possa diventare fucina di progetti e idee ed un ambiente di formazione permanente per i partecipanti.

Prendiamo spunto da questo proficuo incontro, nella speranza che possa essere un buon esempio per tutte le realtà produttive del territorio tarantino, per proporre il primo incontro del “Forum Ambiente” a gennaio 2019. In quell’occasione avremo modo di esporre le risultanze dell’incontro odierno ed affronteremo altre questioni incentrate sul tema Ambiente; punti caldi che abbiamo già individuato, messo in programma e che tratteremo nel Forum al fine della massima condivisione e partecipazione con l’intera cittadinanza.

Nei prossimi giorni saremo in grado di comunicare data e luogo del primo incontro del “Forum Ambiente”. Ci auspichiamo di iniziare il nuovo anno, il 2019, intraprendendo un nuovo percorso nell’ottica della giustizia sociale ed ambientale.”

Luciano Manna

