TALSANO – Diamo pubblicazione della note dell”Associazione di Volontariato “Auser Filo d’Argento Talsano Taranto”:

“A Talsano permane, in maniera assoluta, ogni tipo di barriera architettonica che rende impossibile qualsiasi accesso alle persone con disabilità, di potersi muovere liberamente e accedere ai servizi civili, come sarebbe nei diritti di tutti cittadini. Il 3 dicembre di ogni anno è stata promossa dall’Onu, già nel 1992 “giornata internazionale delle persone con disabilità”, per promuovere i diritti e il benessere in ogni aspetto della propria vita e, in particolare quest’anno, per garantirne l’inclusione e l’uguaglianza, per avere accesso all’istruzione, ai trasporti, al mondo del lavoro, partecipare alla vita sociale. A Talsano invece è impedito ogni possibilità alla più elementare forma di mobilità, libero accesso alle vie cittadine, a causa del mancato abbattimento delle barriere architettoniche. Se un disabile in carrozzina intende fare una passeggiata sul corso Vittorio Emanuele e vivere momenti di normalità, come sarebbe suo diritto, né totalmente impedito. È capitato di osservare che per spostarsi in carrozzina si utilizza la strada tra auto che scorrono ed in sosta, anche in doppia fila. Un fatto di assoluta inciviltà.

L’Auser di Talsano invita tutte le autorità competenti a porvi immediatamente rimedio programmando un progetto per l’abbattimento delle barriere. Si invitano tutte le persone direttamente interessate, le loro famiglie e tutta la cittadinanza a farsi carico di questo problema di civiltà. L’Auser di Talsano invita tutti a rivolgersi alla propria struttura, in via Bainsizza 39, per programmare insieme un percorso che miri a sollecitare tutte le autorità con iniziative di denuncia e di protesta, ma anche di soluzioni e di proposta.

Il presidente Auser Talsano – Michele Caniglia

