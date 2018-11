TARANTO – Tra le iniziative che l’Amministrazione comunale ha pensato per la città – oltre all’installazione della ruota panoramica, che sarà ospitata in piazza Garibaldi dal 15 dicembre – è prevista per questo fine settimana un regalo per i più piccini: la slitta di Babbo Natale, guidata dalle magiche renne ì, che attraverserà via Liguria, per sostare in piazza Sicilia, nella giornata di sabato 1 dicembre dalle ore 17 alle ore 20. Piazza Maria Immacolata vedrà il passaggio di Babbo Natale domenica 2 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 20.

“Un regalo per grandi e piccini – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Valentina Tilgher – che potranno approfittare dello spettacolo mentre passeggiano per le vie commerciali della città. In questo momento di festa, l’Amministrazione ritiene importante creare momenti di gioco e svago che contribuiscano a rafforzare lo spirito di comunità nella città di Taranto”.

La bellissima slitta di Babbo Natale sarà seguita da elfi, da vari figuranti e dal Grinch per il piacere dei più piccoli, che potranno incontrarli per le vie delle due zone commerciali. Inoltre i bambini potranno acquistare le tavolette di cioccolato, legate al concorso “Golden Ticket”, in cui i fortunati potranno trovare gli ultimi biglietti dorati rimasti e potranno partecipare alla Lotteria della Befana.

L’Amministrazione Melucci sta inoltre impegnandosi per donare ad ogni quartiere il suo angolo di Natale: “L’impegno è ingente – dice l’assessore Tilgher – ma in questo momento vogliamo provare a far sì che nessuno si senta dimenticato. Pur nei limiti che il bilancio ci impone, stiamo lavorando affinché la luce del Natale splenda in quanti più luoghi possibile della nostra città. È la prima volta che un’amministrazione Comunale, a Taranto, con le sue sole forze cerca di essere presente in tutta la città; una metafora di vicinanza ad ogni cittadino”.

Le zone illuminate saranno numerose:

via D’Aquino, via di Palma, Piazza Maria Immacolata, via Duomo, via Luguria, Via Cesare Battisti e Via Anfiteatro. L’amministrazione comunale ha ulteriormente disposto, per questa settimana, il collocamento di altre installazioni che riguarderanno altre zone della città.

Nel rione Salinella, nei pressi del mercato, verranno posizionati due tiranti con i tipici elementi natalizi. Un albero luminoso tridimensionale sarà invece installato nel quartiere Tamburi in piazza Masaccio e all’ingresso del rione Lido Azzurro sarà disposto un tirante luminoso. In piazza Lo Jucco di Talsano sarà esposta una stella 3D con stringhe di led che copriranno l’intera area. Altri elementi 3D saranno installati nel quartiere Paolo VI e stringhe di led in piazzetta Regina Pacis di Lama. Le Scuole CE.MM. di San Vito saranno illuminate da elementi natalizi di stessa fattura.

Le foto più suggestive saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Agorà di Taranto”. Invitiamo i cittadini a postarle sulla suddetta pagina per raccontare la nostra bella città vestita a festa per i Natale.

