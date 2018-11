FOGGIA –

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia nella lotta allo sballo autolesionistico, pericoloso però anche per gli altri.

Nella notte scorsa ha infatti avuto luogo l’operazione “Halloween sicuro”.

I Carabinieri della Compagnia di Foggia, in prosecuzione con quanto già operato nei precedenti fine settimana, in previsione della nottata da moltissimi giovani dedicata ai festeggiamenti, hanno pianificato e posto poi in essere un robusto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione degli incidenti causati dall’abuso di alcolici e dal consumo di sostanze stupefacenti. Dopo aver già “battuto” l’area est della Capitanata, nei pressi di una nota discoteca, e nelle zone centrali della movida, questa volta i militari dell’Arma si sono schierati nell’area sud-ovest, nei pressi di borgo Segezia, e lungo la via Cerignola, dove era in corso una festa, privata ma diffusamente pubblicizzata.

Durante l’operazione, che ha visto impegnati sei equipaggi, tutti dotati di etilometro e norcotest, sono state controllate più di 80 autovetture, per un totale di circa 300 persone identificate, e al termine dell’attività sono state contate sanzioni per infrazioni varie, ancora perlopiù dovute al mancato uso dei sistemi di ritenzione e all’uso dei telefonini, per un totale di oltre 3.000 euro, e le denunce di cinque giovani, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, due dei quali neopatentati, colti alla guida in stato di ebbrezza, che hanno fatto rientro a casa senza patente, accompagnati da amici sobri o, in alcuni casi, dai genitori che, svegliati nel cuore della notte, si sono trovati costretti a mettersi in auto per recuperarli.

Anche l’odierno servizio effettuato dalla Benemerita nel capoluogo foggiano è parte di un piano, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, per far fermamente fronte a quello che, per i recenti episodi di violenza registrati nell’ultimo mese, minaccia di diventare un fenomeno, sia per la loro preoccupante recrudescenza che per il fatto essere sempre connessi all’abuso di alcolici e al consumo di sostanze stupefacenti. Tale piano prevede per l’immediato futuro, oltre alla prosecuzione dei controlli lungo le strade nei pressi dei locali di intrattenimento serale e notturno, anche numerose e approfondite ispezioni a questi, con anche l’impiego di personale specializzato del N.A.S..

Al termine dell’attività non è mancata, comunque, una nota positiva, che lascia ben sperare: il servizio ha infatti potuto registrare, per la prima volta, un elevatissimo numero di giovani che, evidentemente già organizzatisi per tempo in gruppi, hanno lasciato i locali a bordo di taxi o accompagnati da genitori che, ad un orario convenuto, si erano dati disponibili per la sicurezza dei propri figli e dei loro amici.

