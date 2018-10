TARANTO – Con un indice complessivo del 44,14%, di poco inferiore a quello dello scorso anno (era il 45,10%), Taranto si classifica all’82° posto in Ecosistema Urbano, il Rapporto annuale di Legambiente sulle performance ambientali delle città italiane, redatto con la collaborazione di Ambiente Italia e de Il Sole 24 ore (*** disponibile in versione integrale negli allegati ), che vede le prime sei città in classifica Mantova, Parma, Bolzano, Trento, Cosenza, Pordenone, presentare indici superiori al 70%.

Per Lunetta Franco, presidente di Legambiente Taranto: “Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, realizzazione di una rete di Percorsi Ciclabili e diVelostazioni, Incremento massiccio del Verde pubblico urbano, Estensione significativa delle Isole pedonali, sono gli obiettivi che vanno perseguiti con tenacia e costanza nei prossimi anni per migliorare la performance ambientale di Taranto.”

“Sono infatti concentrati su questi temi i punti dolenti del Rapporto di quest’anno che vede ancora il Comune di Taranto non fornire una serie di dati, compresi alcuni relativi al trasporto pubblico di facile reperimento e che avrebbero contribuito a migliorare la posizione in classifica” aggiunge la presidente di Legambiente Taranto, che continua ” Certo, siamo preoccupati per le conseguenze connesse ad un incremento della produzione di acciaio da ciclo integrale dell’Ilva, che quest’anno è rimasta abbontamente al di sotto dei 6 milioni di tonnellate, considerato che la qualità dell’aria tarantina va considerata insoddisfacente se si assume quale parametro i valori guida dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e che il dato delle Pm10 va letto alla luce della maggiore patogenicità delle polveri tarantine – riscontrata in diverse indagini epidemiologiche – causata dalla presenza di inquinanti di origine industriale”.

Vediamo i singoli dati tarantini , rapportati a quelli delle città prime nelle rispettive classifiche:

– no2 concentrazione media in ug/mc: 45° posto con un dato di 27 (Enna prima con 4,2)

– ozono n. giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc: 35° posto con un dato di 28 (Caltanissetta prima con 0)

– PM 10 concentrazione media in ug/mc: : 24° posto con un dato di 20 (Enna prima con 14,3)

– PM 2,5 – media anno: 13° posto con un dato di 11 (Sassari prima con 6)

– solare pubblico (kw/ab): 104° posto con un dato di 0 (Padova prima con 30,8)

– consumi_idrici_domestici [l/ab giorno]: 24° posto con un dato di 129,4 (Crotone prima con 86,5)

– dispersione (erogata/immessa): 79° posto con un dato di 47,4% (Pordenone prima con 11,1%)

– efficienza depurazione (% ISTAT 2016): 80° posto con un dato di 87% (Aosta prima con 100%)

– rifiuti pro capite (kg/ab): 60° posto con un dato di 524 (Nuoro prima con 358)

– raccolta differenziata: 94° posto con un dato di 17,2% (Pordenone prima con 84,7%)

– % abitanti serviti da raccolta domiciliare: dati non disponibili (Como prima con 100%)

– passeggeri Trasporto Pubblico (pass/ab). dati non disponibili (Brescia, prima città media, 206)

– percorrenza Trasporo Pubblico (km-vettura/ab): dati non disponibili (Cagliari, prima città media 57)

– auto (auto/100ab ACI 2017): 10° posto con un dato di 55 (Venezia prima con 43)

– moto /100 ab ACI 2017: 8° posto con un dato di 8 (Foggia prima con 5)

– infrastrutturazione per ciclabilità (m eq/100ab): 89° posto con 0,44 (Reggio Emilia prima con 40,91)

– piste_ciclabili_totali KM: dati non disponibili (Bologna 282,7)

– isole pedonali (mq/ab): 86° posto con un dato di 0,10 (Venezia prima con 4.68)

– verde totale (mq/ab): 100° posto con un dato di 6,5 (Matera prima con 990,5)

– alberi (alberi/100 abitanti): 66° posto con un dato di 8 (Modena prima con 108)

– uso suolo efficiente (consumo suolo/residenti): 45° posto con un dato di 6,75 (Genova prima con 10)

Inoltre, per gli incidenti stradali:

– morti/10000 ab – Fonte ACI-Istat 2017: il dato è 0,30 (Aosta 0 )

– feriti ab 10000 – Fonte ACI Istat 2017: il dato è 37,7 (Benevento 26,6)

“Ci auguriamo che per gennaio 2019 la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani parta effettivamente e che l’attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile dia priorità all’allargamento delle isole pedonali di Borgo e Città Vecchia ed alla realizzazione di due assi di attraversamento ciclabile di Taranto ” conclude Lunetta Franco “Sono misure che – come la Foresta urbana e l’uso del solare negli edifici pubblici – sosteniamo da tempo e che crediamo siano ampiamente mature, così come la predisposizione di una rete di rastrelliere custodite per biciclette nelle scuole e la piantumazione in viali e piazze di tanti nuovi alberi. Attuarle significa cambiare davvero, in meglio, la vita dei cittadini di Taranto.”

–

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati