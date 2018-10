TARANTO – Nella giornata di ieri tre le persone denunciate in stato di libertà. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16,00, un equipaggio della Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, giunto in Piazza Fontana ha notato un uomo che alla vista dell’auto della Polizia ha cercato di cambiare direzione, inoltrandosi all’interno dei vicoli di “citta vecchia” dando la netta impressione di voler eludere un eventuale controllo. I poliziotti senza mai perderlo di vista dopo qualche decina di metri lo hanno fermato e controllato.

Nel corso dell’accertamento l’uomo, un 32enne residente a Grottaglie, con numerosi precedenti penali a suo carico, non ha saputo fornire una convincente spiegazione circa la sua presenza in “città vecchia”. Durante la perquisizione personale gli agenti hanno anche ritrovato all’interno del suo marsupio due coltelli a serramanico posti sotto sequestro. L’uomo è stato così denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di coltello.

Nella notte appena trascorsa, personale della Volante si è recato nella borgata di Talsano dove era stata segnalata un’animata lite tra due giovani. Appena arrivati sul posto i poliziotti hanno notato che uno dei due giovani coinvolti, alla vista dell’auto della Polizia, si è disfatto di una mazza da baseball in metallo lanciandola sotto un’auto in sosta. Gli agenti hanno cercato di riportare la calma e di accertare i fatti.

Nel corso dell’identificazione dei due ragazzi, uno dei due, quello visto in possesso della mazza da baseball, ancora in evidente stato di agitazione, ha cercato insistentemente di aggredire il suo rivale nonostante la presenza dei poliziotti. Nei minuti successivi, nonostante la paziente opera di persuasione degli agenti, ha minacciato e proferito nei loro confronti frasi offensive. Il giovane con qualche precedente penale a suo carico è stato così accompagnato negli Uffici della Questura e denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia a P.U. e per possesso di oggetti atti ad offendere. La mazza da baseball in suo possesso è stato recuperata e posta sotto sequestro.

Dopo qualche ora i poliziotti sono intervenuti nel centro cittadino in via Mazzini ad angolo con Via Abruzzi dove era stato segnalato un incidente stradale. Sul posto gli agenti hanno subito assistito i conducenti delle auto coinvolte, una Alfa Romeo Mito ed una Ford Fiesta, che fortunatamente erano rimasti illesi. Con il successivo ausilio del personale della Polstrada, si è poi accertato che uno dei due giovani, il conducente della “Mito”, aveva un tasso alcoolemico di gran lunga superiore a quello previsto dalla vigente normativa.

Pertanto dopo le ripetute rilevazioni all’alcool-test il giovane è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

