CRISPIANO – Sono iniziate venerdì 12 ottobre le operazioni di messa in sicurezza del canale Lezzitello a Crispiano.

Per mitigare il rischio idrogeologico insistente nel nostro territorio, in attesa di nuove misure concordate con la responsabile dell’Autorità di Bacino, la Dott.ssa Vera Corbelli, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover mettere in atto fin da subito alcuni interventi indispensabili per la sicurezza dei cittadini.A tale scopo, l’Assessore ad Ambiente e Territorio, Alessandro Saracino, ha concordato con

l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) una collaborazione per il

perseguimento di un obiettivo comune: la sicurezza del territorio.

Dopo l’incontro in Regione del Sindaco con il presidente Arif, dott. Ragno, e i sopralluoghi del responsabile provinciale, Dott. Mastrovito, che si è subito messo a disposizione accertando la necessità e l’urgenza degli interventi, una nutrita squadra di esperti operai ARIF ha subito iniziato i lavori di pulizia.

L’operazione prevede la rimozione della vegetazione infestante, compresa quella della specie aliena Ailanthus altissima, che sta infestando ormai buona parte del canale e che ostacola il deflusso dell’acqua piovana lungo diversi tratti del canale.

Gli operai dell’Agenzia sono partiti dalla zona di Triglie, tra Crispiano e Statte, dove il canale

presentava la situazione più preoccupante: infatti, alcuni tratti risultavano completamente ostruiti sia dalle piante infestanti che da rifiuti in abbandono.

Al momento, è già stato rimesso in sicurezza il tratto che costeggia le Grotte del Vallone, in pieno centro cittadino, ed i lavori di manutenzione del canale proseguiranno nei prossimi giorni negli altri tratti scoperti.

Dopo soli quattro mesi di amministrazione, con la pulizia del canale Lezzitello, abbiamo ottenuto un risultato importantissimo per la messa in sicurezza del nostro territorio e, per di più, a costo zero per le casse comunali.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati