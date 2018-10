GROTTAGLIE – Il Museo della Ceramica di Grottaglie aderisce anche quest’anno all’iniziativa proponendo un’attività divertente e interattiva per le famiglie con bambini.

Per l’edizione 2018, il tema è PICCOLO MA PREZIOSO. L’argomento, diverso ogni anno, vuole caratterizzare la manifestazione di valori educativi supplementari da trasmettere ai fruitori dell’evento. Per la F@Mu sono innanzitutto i bambini piccoli e preziosi. Ma pure ogni museo ha oggetti della propria collezione “piccoli ma preziosi”. Ecco allora che la giornata diviene una perfetta occasione in cui tutta la famiglia si ritrova assieme per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

Sarà dunque piacevole per bambini e genitori ammirare i preziosi oggetti del Museo della Ceramica di Grottaglie. Accolti dagli operatori del Museo, le famiglie impareranno, in particolare, la storia di uno dei manufatti più piccoli della collezione archeologica, l’arýballos corinzio. Il museo abbinerà alla sua funzione di spazio espositivo quella di luogo creativo poiché ogni bambino con l’aiuto del proprio familiare sarà coinvolto in un laboratorio di scrittura su terracotta. I piccoli partecipanti riprodurranno l’iscrizione e le immagini dell’antichissimo manufatto in uso nell’antica Grecia e completeranno il proprio lavoretto con l’utilizzo di terre brune. Sarà un’esperienza unica per apprezzare e rivivere la storia del nostro passato e per arricchire la domenica di preziose conoscenze in compagnia dei propri cari. L’edizione 2018 conferma come testimonial ufficiali Matì e Dadà, i due personaggi protagonisti del cartone animato L’Arte con Matì e Dadà, il primo cartoon Rai che parla di arte a misura di bambino. L’evento gode del patrocinio del Comune di Grottaglie ed è realizzato dalla Società Cooperativa Sistema Museo.

Un ringraziamento particolare va alla Pasticceria Bernardi di Grottaglie che anche quest’anno omaggerà l’evento con una dolce sorpresa ispirata alla F@MU, alla La Piccola Tipografia e all’azienda di fornitura per ceramisti Colorobbia di Grottaglie che sosterranno l’iniziativa fornendo prezioso materiale utile per il laboratorio.

INFORMAZIONI ATTIVITA’

Data: domenica 14 ottobre 2018

Luogo: Museo della Ceramica di Grottaglie, Castello Episcopio, Grottaglie (TA)

Biglietto: Attività inclusa nel biglietto d’ingresso (adulti sconto FAMU 2€; bambini dai 6 ai 14 anni 1€; gratuito fino a 5 anni)

Orario: dalle 10.30 alle 13.00

Partecipanti: famiglie con bambini. Prenotazione obbligatoria, infoline 099-5623866

Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800 545 333; tel. 099 5623866 – grottaglie@sistemamuseo.it

